Mustafa Balbay: Bugün gazetesinin "FETÖ" menşeti zorlama olmuş

İktidara yakın Bugün gazetesi, Cumhuriyet'teki yazılarına son verilen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın, "Beni FETÖ kovdurdu" dediğini iddia etti.

Bugün'den Aslıhan Karataş'a konuşan Balbay, “Her şeyi değiştireceğiz, başkalaştıracağız. Balbay olmasın demiş olabilirler. Cumhuriyet’te artık eksen, ilke kalmadı” dedi. Ergenekon Davası kapsamında tutuklanarak 5 yıl cezaevinde kalan Balbay, gazetenin son dönemdeki yayınlarını kendisinin de beğenmediğini ve bunu dile getirdiğini söyledi. Fethullah Gülen cemaatine yönelik eleştirileri ile gazete yönetiminin gözüne battığını iddia eden Balbay'ın, kovulmasında FETÖ'nün parmağı olduğunu söylediği öne sürüldü.

Cumhuriyet’in haberlerinde, Fethullah Gülen’i savunan bir bakış açısının gözlendiğini öne süren Balbay, “Görüşlerine katılmıyorum, ama ona yapılanları haksız buluyorum’ diyebilirsiniz. Ancak Cumhuriyet yayınlarında, genel duruşunda tamamen ‘Onlar doğru yapmışlardır ve haksızlığa uğramışlardır’ diyor. Halbuki dünyanın her ülkesinde devletin içinde devlet hiyerarşisi dışında bir örgütlenme kurarsanız bu suçtur” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet'i kim finanse ediyor?



Balbay, Sabah gazetesine verdiği demeçte ise, "Gazete yönetimi 'Cumhuriyet'i FETÖ finanse ediyor' iddialarını yanıtlamalı" dediği iddia edildi.

Evrin Güvendik'in haberine göre Balbay şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in içinde bulunduğu durum "12 Eylül'den beter bir tablo. Hiçbir devlet, içindeki farklı yapılanmaları, yapılanma içindeki kişi ya da grupları kabul etmez, bu suçtur. Gazete Gülen grubunun yaptığı her şeyi mubah görüyor, onlara haksızlık yapıldığını savunuyor. Oysa bu yapılanmanın devlet içinde hangi noktalara geldiğini en çok gündeme getiren Cumhuriyet'ti. Balbay'a tahammül edemiyorlar ama Fetullah Gülen'in her şeyine sayfalarında yer veriyorlar. Gazete yönetimi 'Cumhuriyet'i FETÖ finans ediyor' iddialarına açıklama getirmeli

Cumhuriyet'in adını Atatürk verdi. Ancak bugün köklerinden ve kimliğinden uzaklaştı. Gazetenin çizgisine saygısı olmayan, eskiden Cumhuriyet'e hakaret etmiş kişiler yazar yapılıyor. Kürtlerin hakları önemli. Ama Kürt sorunu ayrı, Kürtçülük ayrı. Kürt illeri tanımını gazetede görünce irkildim.



Gazetede bir dağınıklık var, neyi savunup neyi savunmadığı belli değil. Bir yandan insan hakkı ihlali haberi yaparken bir yandan izindeyken beni işten çıkarmaları da insan hakkı ihlali."

İktidara yakın medyaya verdiği demeçlerin ardından T24'e konuşan Balbay, Bugün gazetesinin onun ağzından attığı ''Beni FETÖ kovdurdu'' manşetine ilişkin, ''Haberin içi doğru, manşet zorlama olmuş'' dedi.

Balbay, sözlerinin bir yere çekmeye çalışıldığını ifade ederek, ''Belli bir yönde haber olmamızı istemiş olabilirler'' diye konuştu.