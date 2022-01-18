Mustafa Balbay: AKP, HDP'yi şu planı kabul etmeye zorluyor, 'oyunu bize ver milletvekilliğinde önünü açalım'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve İmralı Cezaevi'nde kalan Abdullah Öcalan'ı kastederek, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" sözlerinin arkasında "seçim politikası" olduğunu söyledi.

Ankara kulislerine yansıyanları aktaran Balbay, AKP'nin HDP'yi "Cumhurbaşkanlığı’nda oyunu bize ver, milletvekilliğinde önünü açalım, istediğin kadar vekil çıkar!" planını kabul etmeye zorladığını belirtti.

Balbay, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bir seçim daha kazanmak için! Bunun görünen yüzü HDP ile ilgili hesaplar. Temmuzda Diyarbakır’a gidip 'Açılım masasını ben devirmedim' diyen Erdoğan, şimdi Meclis’te görmek istemediklerini sıralıyor! Bütün bunların bir gerisinde HDP’nin önümüzdeki seçimlerde izleyeceği politikayı etkilemek var.

Bir yandan HDP hakkında en ağır adımları at... Bir yandan HDP’yi etki edebileceklere zarf at... Edirne’deki rehin tutulan mı? İmralı’daki pazarlık yapılan mı?

Ankara kulislerinde günün sonu hep seçimlere çıkıyor. Sızan haberler o ki AKP, HDP’yi şu planı kabul etmeye zorluyor: Cumhurbaşkanlığı’nda oyunu bize ver, milletvekilliğinde önünü açalım, istediğin kadar vekil çıkar!"

Yazının tamamı için tıklayın.