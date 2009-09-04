Muş'ta iki kardeş nehirde boğuldu

Muş'un Bulanık ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan bulanık ilçesi Balotu köyüne akrabalarını ziyarete gelen Kubilay (17) ve Volkan Ümit (15), serinlemek için arkadaşlarıyla, köy yakınından geçen Murat Nehri'ne girdi.

Volkan Ümit, yüzdüğü sırada suda batmaya başladı. Bunun üzerine Kubilay Ümit, kardeşini kurtarmak istedi. İki kardeş, birlikte suya batarak kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine, köylüler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ümit kardeşlerin cesetleri bulundu.

Jandarmanın olay yerinde incelemelerinin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Ümit Kardeşler, köy mezarlığında toprağa verildi.