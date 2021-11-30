Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin olarak tutuklanan Hasan Yağal'ın Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi. Aynı cezaevinde Başak Cengiz'in katil zanlısı Can Göktuğ Boz da bulunuyor.

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Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakınının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Yağal, tutuklanmıştı.

Adli tıp raporuna göre dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle Müslüme'nin DNA örnekleri yüzde 100 uyumlu çıkmıştı.

Başak Cengiz'in katil zanlısı da aynı hapishanede

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu. (İHA)