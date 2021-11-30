Mimar Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevi'ne sevk edildi

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla mimar Başak Cengiz’i öldüren katil zanlısı Can Göktuğ Boz, İstanbul’dan Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi.

İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Boz, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, Boz, İstanbul’dan Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındı.

Ne olmuştu?

Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı. (DHA)