Müslüme’nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti ve çocuklarımdan birisi onun oğlu

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğu ortaya çıkmasının ardından bir yeni gelişme daha yaşandı.

Odatv’nin haberine göre alınan DNA örneklerine göre Hasan Yağal’ın, Müslüme’nin ağabeyinin de biyolojik babası olduğu tespit edildi. "Kayınpederim bana tecavüz etti" dedi, çocuklarından birinin daha Hasan Yağal'ın olduğunu ileri sürdü.