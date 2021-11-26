Müslüme'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan dedesi, biyolojik babası çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve 10 gün sonra yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan 70 yaşındaki dedesinin, biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.