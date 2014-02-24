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Dünya

'Müslümanların en büyük düşmanı Türkiye'

Somali’deki El Kaide bağlantılı El Şebab örgütünün sözcüsü, 'Müslüman halkın en büyük düşmanı NATO ve onun parçası olan Türkiye' dedi

24 Şubat 2014 21:14

Somali’deki El Kaide bağlantılı El Şebab örgütünün sözcüsü, “Müslüman halkın en büyük düşmanı NATO ve onun parçası olan Türkiye. NATO, Türkiye’yi Müslümanları ezmek için çekiç olarak kullanıyor.” ifadesini kullandı.

El Cezire'de yayılanan habere göre, Somali'de en son geçen Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenleyen El Şebab örgütünün sözcüsü Şeyh Ali Deere’nin ülkenin güneyindeki Bulo Mareer kasabasında röportaj verdi.

El Şebab'ın geçen Temmuz ayında Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda bir Türk özel harekat polisi şehit olurken, üç polis de yaralanmıştı.

Saldırdıkları Türklerin “meşru hedefler” olduğunu iddia eden sözcü, “Müslüman halkın en büyük düşmanı NATO. Ve Türkiye de NATO'nun bir parçası. NATO Hıristiyan birliğidir. NATO, Türkiye’yi Müslümanları ezmek için çekiç olarak kullanıyor. Bir yerde Türk gördüğümüzde, onun bizim için Amerikalılardan, İngilizlerden ve AMISOM’lardan (Afrika Birliği Barış Gücü) farkı yok” dedi.

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