ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill kentinde Müslüman bir ailenin üç üyesinin silahlı saldırıda öldürülmesine "basın sessiz kaldı" tepkileri geldi. Florida Barry Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halid Beydun "Müslümanlar, ancak tetiği çektiklerinde haberlere çıkıyorlar, vurulduklarında değil. Chapel Hill cinayetlerinin medyada yer almaması da bunu ispatlıyor" dedi.

ABD polisi, cinayetle ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. ABD ve Batı basını Müslümanlara yönelik bu saldırıyı görmezden gelmekle suçlanıyor.Yerel saatle 17.15'te meydana gelen saldırıda üç Müslüman genç başlarından vurularak öldürüldü.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde eğitim gören 23 yaşındaki Deah Şaddy Barakat ve 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed ile 19 yaşındaki Razan Muhammed Ebu Salha, üniversitenin kampüsünde silahlı saldırıya uğradı. Başlarına kurşun sıkılarak öldürülen üç Müslüman gençlerden ikisi üniversite öğrencisiydi. Diğeri de önümüzdeki yıl üniversiteye başlayacaktı.

Zanlı teslim oldu

ABD polisi yaşanan cinayetle ilgili Craig Stephen Hicks isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının polise teslim olduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Hicks polise teslim olduğu ve cinayetleri itiraf etti. Polis, cinayetlerin nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Cinayeti 'görmezden gelen' ABD basınına tepki

ABD basının üç Müslüman gencin katledilmesi konusunda sessiz kalmasına sosyal medyada tepki gösterildi. "ChapelHillShooting" hashtag'iyle Twitter'da paylaşılan mesajlarda ABD medyasına eleştiriler yöneltildi.

Florida Barry Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halid Beydun "Müslümanlar, ancak tetiği çektiklerinde haberlere çıkıyorlar, vurulduklarında değil. Chapel Hill cinayetlerinin medyada yer almaması da bunu ispatlıyor" mesajını paylaştı.