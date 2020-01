Müslüman Sanatçılarla Kilise'de 'Sevgi' ve 'Noel' Şarkıları

Kürşat Doğuhan (*)

29 Mayıs 2012, Cumartesi günü, saat 16.00'da Büyükada (Faytoncuların hareket ettiği durağın yanı başında bulunması sanki özel düşünülmüş bir utanç verici bir durum!) Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde Adalar Belediyesi'nin 'Kültürler arası harmanlama' çerçevesinde yaptığı etkinlikler zincirinin bu yılın en son halkası Noel bayramı münasebetiyle gerçekleşti.

Sunuculuğu yapan Ceren Cevahir Gündoğan Zileli, Kadıköy Belediyesi'nin 'Dünya Müzikleri' ve 'Folklorik Tınılar' korolarını, şef Coloratur Soprano Leyla Pekin ve koroya piyano ve sesiyle eşlik eden Bariton Fra Guiseppe Gandolfo'dan söz edip 'Kültür-Sanat Etkinlikleri'nden de sorumlu - Başkan Vekili, Raffi Hermon Araks' sahneye davet etti.

Araks 'Aynı zamanda Öğretim Üyesi olan Belediye Başkanımız mesai saatlerinde çalışma arkadaşlarına İNSAN EKSENLİ düşünmeyi 'öğretiyorum' demeden davranışlarıyla öğrettiğini; dün Şeb-i Arus'u kilisede, Ermeni müzisyen, Kadın tasavvufçu ve semazenlerle kutladıklarını, bugün de Müslüman doğmuş sanatçılarla Noel ve sevgi şarkılarıyla konser düzenlediklerini’ ifade etti. 'İşte Adaların ve Adalı olmanın farkı budur!' dedikten sonra Araks, Belediye Başkanı Farsakoğlu'nu sahneye davet etti...

Farsakoğlu 'Adalar Metropoliti ve Rum Ortodoks Cemaati'ne kiliselerini tahsis ettikleri için teşekkür ediyoruz; arkadaşımın da bahsettiği gibi, burası Adalar ve Adalıların sahip olduğu, belki kaybolmaya yüz tutmuş güzel bir zihniyetin taşıyıcısı olan insanların yaşadığı bir yer. Bu kaybolmaya yüz tutmuş zihniyeti, güzellikleri, BİRLİKTE YAŞAMAK diye özetleyebileceğimiz bir hayat tarzını canlandırmak niyetindeyiz. Kadıköy Belediyesinin bu değerli korolarına ve bu konseri düzenleyen arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum' dedi...

Metropolit İakovos Sofroniyadis, Bursa Metropoliti-Heybeliada Ruhban Okulu Mdr. Elpidoforos Lambriniadis, Zoğrafyon Rum Lisesi Müdürü Yani Demircioğlu, eşi, Prinkipo Rum Ortodoks Kilisesi papazı Bartholomeos Takos, Meclis üyesi, Müslim Şahin, Başkan Yrdl. Ali Tokdemir, Mürsel Ayrancı, farklı inançtan Adalılar ve Adalar dışından misafirlerin teşrif ettiği konserde, Başkan'ın eşi Hatice Farsakoğlu koroya eşlik ediyordu.

Kul Nesimi'nin 'Güldür gül'ü, Yunus Emre'nin 'Şol Cennetin Irmakları' ve 'Haktan İnen Şerbeti', Pir Sultan Abdal'ın 'Demedim mi?', Sultan Velet'in 'Dinle Sözümü' ilahilerinden sonra J. Brahms'ın Wiegenlied'i, Memory'den uyarlanan Ave Maria, İving Berlin'in 'Bianco Natale (Beyaz Noel)' ve Türkçe Noel şarkısı ‘Beyaz Gece’ şarkılarını söylediler.

Özellikle, bu son şarkı süresince Leyla Pekin ve koro üyeleri, ilk sırada oturan izleyicilere sahneden inip dokunarak tebrik edince, bütün salona önden arka sıralara dalga-dalga yayılan hoş bir ‘tebrik-müjde’ havası doğdu.

İkinci yarıda, 'Kyrie Eleison', 'Adeste Fideles', Haendel'in Joy to the World ve nice şarkılardan sonra konserin doruğu şüphesiz James Pierpont'un 'Jingle Bells' ile 'We wish you' ile oldu.

Raffi Hermon Araks 'İbadete açık Ortodoks kiliselerinde konser ve müzik aletine izin verilmez. Ancak Adalar'ımızın bu birbirine tam olarak saygı ve paylaşma duyguları ortamında, kiliseleri ve salonlarını tahsis eden Büyükada ve Prens Adaları Rum - Ortodoks Cemaati Başkanı, Sayın Agni Küçük Nikolaidis'e bir teşekkür plaketi vermek üzere, Sayın Başkanımızı sahneye davet ediyoruz' dedi.

Teşekkür plaketi verildikten sonra, yine Büyükada mutfağı spesiyalitelerinden 'burekitas' yani patlıcan poğaça ve içeceklerle her anlamda 'hararetleşen' ortam biraz dinlenmiş oldu...

(*) Heybeli sakini - serbest yazar