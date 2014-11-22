Müslüman öğrencilere destek



Almanya'da Müslüman öğrencileri desteklemek amacıyla kurulan 'Avicenna' adlı eğitim programı ilk 65 bursiyerini belirledi. Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığına bağlı burs programının amacı tüm disiplinlerde genç Müslüman öğrencilere burs vererek eğitimlerine katkı sağlamak.

Avicenna'nın başkanlığını yürüten ilahiyat bilimci Prof. Dr. Bülent Uçar, “Tüm dini cemaatlerin Katoliklerin, Protestanların kendi burs programları vardı, kendi talebelerine burs imkanı sunuyorlardı. Müslümanlar için böyle bir burs imkanı yoktu. Dolayısıyla bu boşluğu doldurmak için gerekli çalışmaları yapmaya karar verdik. Bir yapı oluşturduk” diye konuştu.

"Almanya tarihinde ilk kez 65 Müslüman genç, bu bursu kazandı ve önümüzdeki yıllarda sayının 500 kişiye kadar yükselmesi bekleniyor" diyen Uçar, bu sayede Müslüman akademisyenlerin önünü açmayı ve onlara çeşitli projelerde yardım sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Radikalleşmenin önüne eğitimle geçilebilir"

Avicenna programına mali destek sağlayan Mercator Vakfı'nın sorumlusu Wolfgang Rohe de Almanya'daki Müslümanların gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek kültürel ve sosyal diyaloğun öneminin altını çizdi.

Eğitim seviyesi ne kadar artarsa, radikalleşmenin de o kadar azalacağını dile getiren Rohe, "Biz, eğitim yoluyla yüksek öğrenim olanaklarıyla ve göçmenlerin daha fazla akademik kariyer yapmasını sağlayarak uyumda daha fazla yol kat etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Avicenna programından burs kazanan 28 yaşındaki Rumeysa Yıldız da pedagoji dalında doktora yaptığını belirterek Müslümanların pedagoji alanında varlık gösteremediklerini söyledi. Yıldız, Almanya'da genel eğitim sistemine bu yönde bir artı sağlamayı umduğunu kaydetti.