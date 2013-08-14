İhvan liderinin kızı ve damadı öldürüldü iddiası Mısır'da gerilimi arttırdı

Mısır'da, Rabiat'ül Adeviyye Meydanı'na güvenlik güçlerince yapılan müdahale sonucu hayatını yitiren yüzlerce kişi arasında Müslüman Kardeşler'in baş stratejisti olarak bilinen Hayrat el Şatır'ın kızı ve damadı olduğu iddiası ortaya atıldı.



El Cezire ve El Arabiya televizyon kanalları aynı anda el Şatır'ın kızı ve damadının öldürüldüğünü ilân etti.

Örgütün diğer bir yöneticisi olarak belirtilen Muhammed Baltacı'nın da 7 yaşındaki kızı Esma'nın da sırtından ve göğsünden aldığı kurşun yaraları ile yaşamını yitirdiği öğrenildi. Esma'nın erkek kardeşi de ölüm haberini doğruladı.