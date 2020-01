Mısır'da ordu, Mursi taraftarlarına müdahale etti

Mısır'ın başkenti Kahire'de darbe karşıtlarının toplandığı Rabiatül Adeviyye ve Nahda meydanlarına ordu birlikleri ve polis tarafından müdahale yapıldı. Nahda meydanının kontrolü, güvenlik güçlerine geçti. Keskin nişancıların da görevlendirildiği müdahale sırasında yaşanan can kayıpları için birbiriyle çelişen sayılar telaffuz ediliyor. AA muhabirinin meydandaki Sahra Hastanesi kaynaklarına dayanarak göstericilere açılan ateş sonucunda ilk anda ölenlerin sayısını 10 olarak verdi. Ancak El Cezire'ye açıklama yapan bir Müslüman Kardeşler yetkilisi, ölü sayısının "100'den fazla" olduğunu söyledi. Müslüman Kardeşler Sözcüsü Cihad El Haddad Twitter'da Rabaa Hastanesi'nde 30 ölü bulunduğunu açıkladı. El Cezire'nin verdiği can kaybı sayısı sabah saatleri itibarıyla 36 oldu. Mısır Devlet Televizyonu ise sadece 2 polisin hayatını kaybettiğini duyurmakla yetindi. Fransız Haber Ajansı AFP, Kahire'deki muhabiri Sara Hüseyin'in Rabaa Meydanı'nda 17 ölü saydığını, güvenlik güçlerinin biber gazının yanı sıra "gerçek mermi" kullandığını bildirdiğini duyurdu. Müslüman Kardeşler Türkiye saati ile 10:30'da 200 can kaybı olduğunu açıkladı. Sahra Hastanesi ölü sayısını 120, yaralı sayısını da 5 bin kişi olarak açıkladı. CNN International da, Müslüma kardeşler kaynaklarına dayandırdığı haberinde Mursi destekçisi 200 kişinin öldüğünü, 8 binden fazla yaralı olduğunu haber verdi. Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki barikat ve çadırlar kaldırılırken 150 dolayında kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Mısır Devlet Televizyonu sadece 2 polisin ca kaybı haberini verirken, Sağlık Bakanlığı da, sivillerden ölen olmadığını, 26 yaralı bulunduğunu iddia etti.

Protesto gösterilerini organize eden Darbe Karşıtı Koalisyon sözcüleri, güvenlik güçlerinin Mursi yanlılarıonın bulunduğu meydanlara iş makineleriyle girdiklerini; bazı bölgelerden göstericilere rastgele ateş açıldığını ve keskin nişancı ateşi yapıldığını söylediler.

Bölgedeki canlı yayınlar zaman zaman kesildi, mobil telefon şebekesi sinyal kesici araçlarla engellendi.

Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında, helikopterlerin de katıldığı müdahalenin ardından protesto çadırları ve barikatlar kaldırılmaya başlandı. Nahda Meydanı'ndaki çadırlar zırhlı birliklerce yıkıldı.

Helikopterlerden broşür

Darbe protestocularının toplandığı meydanlar üzerinde alçak uçuş yapan helikopterler, attıkları broşürlerle kadın ve çocukların meydanları terk etmeleri istendi. Broşürlerde, meydanlardan ayrılacak olanların can güvenliğinin sağlanacağı öne sürüldü.

'Katliam olur deniyordu'

Darbe öncesi ve sonrası Mısır’ın nabzını tutan NTV Haber Müdürü ve T24 yazarı Mete Çubukçu müdahaleyi şöyle değerlendirdi:

Yaklaşık 10 gündür askeri yönetimin, Adeviyye ve Nahda’nın boşaltılmasına yönelik ikazları söz konusuydu.

Özellikle Adeviyye darbenin ilk gününden bu yana milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyordu. Oradaki kitle, Mursi göreve gelene kadar alanı terk etmeyeceklerini söylüyordu.

Ordunun tehditleri sürerken, AB’den ABD’den önemli isimler hem siyasi atmosferi yatıştırmak hem de meydanları dağıtmaya yönelik hamleyi önlemek amacıyla görüşmeler yapıyordu. Adeviyye Meydanı’na yapılacak bir müdahalenin katliama neden olabileceği kaydediliyordu.

Oradaki kalabalık özellikle belli saatlerde çok artıyor ve bir kararlılık söz konusu. Darbe karşıtlarının her gün konuşma yaptığı bir meydan. Büyük bulvarlarla meydana bağlanılıyor, etrafta yerleşim bölgeleri var.

3 Temmuz darbesinden sonra önce alan merkezi, sonra bulvarlara doğru çadırlar kuruldu ve orada tam bir yaşam alanı oluştu. Orası çok fazla sayıda insan barındıran bir yer. Tahrir'den farklı. Tahrir büyük ve geniş bir alan; iş merkezlerinin olduğu bir yer iken Adeviyye mahallelerin ortasında olan bir alan...

Keskin nişancılar

Rabiatül Adeviyye bölgesindeki istihbarat binasının çatısında konumlanmış keskin nişancı fotoğrafları twitterde paylaşılmaya başlandı. El-Cezire televizyonunun benzer fotoğraflarını yayınladığı ancak ardından yayınlarında meydanda gerçek mermilerin değil, biber gazı kapsüllerinin kullanıldığını ifade ettiği belirtiliyor.

El Cezire televizyonu, twitter hesabından duyurduğu ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, Müslüman Kardeşler destekçilerinin darbe karşıtı eylemlerini sürdürdükleri 2 meydandan biri olan Nahda meydanında mühimmat ele geçirdiklerini duyurdu.

'İhvan liderleri gözaltında'

Güvenlik güçleri, Mursi taraftarlarının çadırlarını kaldırırken, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) birçok liderini de gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan General Abdülfettah Osman, "Müslüman Kardeşler'in birçok liderini gözaltına aldık. Ancak isimlerini kamuoyuna duyurmak için henüz erken" dedi.

Gazeteciler gözaltına alındı

Mısır'da Adeviye ve Nahda meydanında bulunan, Mursi yandaşlarına güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında gazeteciler de zor anlar yaşıyor. Olayları görüntülemek isteyen bazı gazeteciler gözaltına alınıyor.

Mısır güvenlik güçleri olayları görüntüleyen Anadolu Ajansı ekibini gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ortadoğu bölge müdürlüğünde görevli kameraman Ahmed Said ile fotomuhabiri Muhammed Hossam, olayları görüntülediği sırada askerler tarafından gözaltına alındı.

Görüntülerine el konan Said ile Hossam, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Olaylar sınrasında El Cezire kameramanın da başına kurşun isabet etti. Başında bulunan kask delinirken, kameraman ise ağır yaralandı.

Nahda'da kontrol orduda

Güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki göstericilere müdahalesi sürüyor. Nahda meydanının kontrolü, güvenlik güçlerine geçti.

Mısır güvenlik güçlerinin, Nahda meydanındaki darbe karşıtlarınayönelik zırhlı birliklerle yaptığı müdahalede, göstericiler alandan uzaklaştırıldı. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı Nahda meydanındaki çadırlar, sökülmeye başlandı. Nahda meydanının kontrolü tamamen güvenlik güçlerinin eline geçti.