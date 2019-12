Müslüman cazcılar ramazanda İstanbul'da

T24 - Hakan Erdoğan Productions ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen ''Ramazanda Caz Festivali'', Müslüman caz sanatçılarını ağırlayacak.



Festival kapsamında verilecek konserler, Topkapı Sarayı'nın 1. Avlusunda ve Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.



8 konserden oluşan festival, dünyaca ünlü Müslüman caz sanatçıları Ahmad Jamal, Anouar Brahem Quartet, Abdullah Ibrahim ve Dhafer Youssef'i ağırlayacak. Türkiye'den İlhan Erşahin ve Aydın Esen'in sahne alacağı etkinlikte, Aydın Esen Ramazan temalı ''Aydın Esen Plays for Ramadan'' başlıklı özel program sunacak.



Festival kapsamında cazın yanı sıra Münip Utandı, Dede Efendi Ensemble ile Arkeoloji Müzesi'nde Türk müziğinin önemli eserlerini seslendirecek.



Festivalin son konserinde Kudsi Erguner ve topluluğu sahneye çıkacak. ''Islam Blues'' başlıklı konser, farklı müzik formları arasında çalışan sanatçıların dünya kültürüne katkılarını ortaya koymayı hedefliyor.



Her konserde, iftar saatinde dileyenler için ücretli yemek hizmeti verilecek.



İstanbul Atlı Köşk’teki Sabancı Müzesi’nde daha önce “Kahvaltıda Caz” etkinlikleri organize eden Hakan Erdoğan, “Ramazan’da Caz” konserleri düzenlemeye başlıyor.





Etkinlik takvimi şöyle:



14 Ağustos Cumartesi: Anouar Brahem Quartet / Arkeoloji Müzesi



17 Ağustos Salı: Ahmad Jamal Quartet / Topkapı Sarayı



18 Ağustos Çarşamba: Dhafer Youssef Quartet / Arkeoloji Müzesi



20 Ağustos Cuma: Dede Efendi Ensemble – Münip Utandı / Arkeoloji Müzesi



21 Ağustos Cumartesi: İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions / Arkeoloji Müzesi



24 Ağustos Salı: Abdullah Ibrahim Trio / Topkapı Sarayı



26 Ağustos Perşembe: Aydın Esen Group / Arkeoloji Müzesi (Aydın Esen Plays For Ramadan)



31 Ağustos Salı: Kudsi Erguner Ensemble ‘Islam Blues’ / Topkapı Sarayı