Müslüman Alimler Birliği: Sapkın ve aşırı gruplar Müslüman portresine zarar veriyor

İstanbul'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 4. Dönem Toplantısı sonuç bildirisinde, "bazı sapkın ve aşırı grupların, mezhepçilik ya da İslam hilafet devleti kılıfını kullanarak Müslüman ve gayrimüslim masumlara karşı işlediği suçlar" kınandı. Masum insanlara silah çekilmesi, öldürülmesi, evlerinin yıkılması ve göçe zorlanmasının dinen yasak ve hak, adalet ile merhamet dışı olduğu belirtildi. “İslam kisvesi altında yapılan bu tür davranışların, işlenen suçların, İslam'ın ve Müslümanların portresine zarar verdiği” kaydedilen bildiride, "Hilafet devleti ilanı, belli bir kesimin tekelinde olamaz. Bu ümmetin, alimlerin ve temsilcilerinin hakkıdır. Hilafet devleti ilanı gibi fıkha ve şer'i bir kaynağa dayanmayan bu türden iddiaları dikkate almayınız" ifadesi yer aldı.

"İslam ümmetinin bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığından duyulan üzüntünün" vurgulandığı bildiride, bu durumun kaosa ve yıkıma neden olduğu, bunun ise ümmetin batı tarafından kullanılmasına yol açtığı belirtildi. "Birlikte barış içinde yaşamanın zarureti"ne işaret edilen bildiride, kültürel ve dini çoğulculuk vurgulanıp, anlaşmazlıklar noktasında güç kullanılmasına karşı olunması, sorunların çatışmalar yerine medeni diyaloglarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Totaliter rejimler, ırkçı tutumlar ve siyonist saldırıların kınandığı bildiride, bunların teröre kaynak sağladığı, dinler arasında birlikte yaşamaya, doğu ile batı arasında barışçıl ilişkiler kurmaya engel teşkil ettiği belirtildi.

Bildiride, "Alimler Birliği, halkların, özgürlük ve onurlarını elde etmesi için yasal, barışçıl yollarla despotizmin tüm şekilleri ile savaşma hakkı olduğunu vurguluyor. Halkların, dış müdahaleler olmaksızın yöneticilerini seçme, ülkesinin zenginliklerinden faydalanma hakkı olduğunun altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail masumları katlediyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusuna da değinilen bildiride, İsrail'in masumları katlettiği ve evlerini yıktığı belirtilerek, "Saldırılar karşısında uluslararası kamuoyu harekete geçmiyor. Aksine işgalci orduya destek vererek onun suçuna ortak oluyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

İslam ülkelerinin, Filistin halkının meşru haklarını savunma konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiği kaydedilen bildiride, Mescid-i Aksa'nın bölünmesine karşı harekete geçme ve Filistin halkına yönelik ihlalleri engellemek amacıyla çaba sarf etme çağrısı yapıldı.

Filistin direnişinin yasal haklara sahip olduğu belirtilen bildiride, kimsenin direniş gruplarının silahlanmasını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Mısır'da darbenin ardından gelen hükümet kınandı

Bildiride, Mısır'da insan hakları konusunda ciddi ihlallerin yaşandığı, haklarını elde etmek amacıyla uluslararası kanunlardan harekete geçen ancak gözaltına alınan masumların serbest bırakılması gerektiği bildirildi.

Ayrıca darbenin ardından göreve gelen hükümet, yaptığı insan hakları ihlalleri ve zulüm nedeniyle kınandı.

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin 4. Dönem Toplantısı, dünya genelinden çok sayıda alimin katılımıyla çarşamba günü İstanbul'da başlamıştı.