Müslüm Gürses'in doktoru: Durumu iyiye gidiyor

Geçtiğimiz hafta perşembe günü (15 Kasım 2012) by pass operasyonu geçiren, ardından durumu ciddileşen ve yoğun bakımdan çıkarılmayan Müslüm Gürses'in, sağlığının iyiye gittiği öğrenildi.

İstanbul Şişli Memorial Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan Gürses'in doktoru Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Bugün Müslüm Gürses ile ilgili daha güzel haberler vereceğim inşallah. Dün geceyi çok rahat geçirdi. Karaciğer enzimlerinde dramatik bir şekilde düzelme var. Beklediğimizden hızlı düzeldi karaciğeri" dedi.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Deniz Şener ile birlikte basın açıklaması yapan Prof. Dr. Sönmez sanatçının durumunun her geçen saat daha iyiye gittiğini söyledi.

Gürses'in hala solunum aletine bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Sönmez, " Böbrekleri diyalizde, hala yoğun bakımda yatan riskli bir hasta ama her geçen saat iyi bir yere yaklaşıyoruz. Twitter’daki bilgi kirliliğini önlemek için özellikle vurguluyorum, yoğun bakımda şuuru açık, karaciğerleri beklediğimizden daha iyi toparlıyor. Ancak önümüzdeki bir hafta yoğun bakımda kalacak. Teknolojinin ve tıbbın en iyi imkanlarını kullanıyoruz. Müslüm baba bir hafta içinde çok iyi olacak inşallah" dedi.