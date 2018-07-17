Müslüm Gürses'e benzeyen taksici: Keşke onun yerine ben ölseydim

2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müzik şarkıcısı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken taksici Baki Çiçek, "Müslüm Gürses öldüğünde müzikten soğudum. Keşke onun yerine ben ölseydim" dedi. Çiçek, aldığı film tekliflerini ise düşük ücretler sunulması nedeniyle reddettiğini ifade etti.

Antalya'da taksi şoförlüğü yapan Baki Çiçek'in, 2013 yılında yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliği dikkat çekiyor. Durağı arayan müşterilerin 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' dediğini anlatan Çiçek, bazı müşterilerin de taksiye binince şaşırıp dua etmeye başladığını söyledi. Taksi şoförleri ise Çiçek sayesinde durağın müşteri potansiyelinin yarı yarıya arttığını belirtti.

Gürses'le 1996'da İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanında yolları kesişen ve ona benzerliğiyle dikkat çeken Çiçek, geçimini Antalya'da şoförlük yaparak sağlıyor. Çiçek, Gürses gibi giyinip, saçını ve bıyığını sanatçı gibi tarıyor. Yaz-kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabı giydiğini ifade eden Çiçek, lacivert ya da siyah ceketini de üzerinden çıkarmıyor.

Gürses'in de siyah beyaz giyindiğini anlatan Çiçek, "Yaz-kış böyle giyinirim. Müslüm Baba da öyle giyinirdi. Ona benzediğim için gurur duyuyorum" dedi.

''Özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenler oluyor''

5 ay önce daha sakin hayat yaşamak için İstanbul'dan Antalya'ya yerleştiğini anlatan Çiçek, Gürses'ten ne gördüyse kendi yaşamına yansıttığını belirtti. Durakta sık sık Gürses'in şarkılarını söyleyen Çiçek'in özel müşterileri de bulunuyor. Durağa telefon açıp, özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenlerin yanı sıra durağa kadar gelip, Çiçek ile fotoğraf çekenler de oluyor.

Taksicilik yapan Kerim Demiray, Çiçek ile aynı durakta çalıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gelen, giden fotoğraf çektiriyor. Duraktaki müşteri potansiyelimiz arttı. Özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenler oluyor. Bizim karizmamızı çizdi" diye konuştu.

Taksi şoförlerinden Osman Özkaya ise "Durağımızın müşterisi arttı. Karakter olarak da Müslüm Gürses'e benzetiyoruz" dedi.

''Şaşırıyor insanlar. İnanmıyorlar Müslüm Gürses'in öldüğüne''

Duraktan taksi çağıran müşterilerin araca binince şaşırdığını ve dua etmeye başladığını anlatan Çiçek, "Müşteri taksime biniyor, beni birden direksiyonda görünce afallıyor. 'Allah Allah' diyor, dua ediyorlar. 'Ne oldu kardeşim?' diyorum. 'Ağabey sen Müslüm Baba değil misin?' diyorlar. Şaşırıyor insanlar. İnanmıyorlar Müslüm Gürses'in öldüğüne. Müşterilerim arayıp, 'Baba bizi şuradan alır mısın?' diyor. Böyle davranmaları çok hoşuma gidiyor" dedi.

Gürses ile zamanında çay reklamında oynadığını ve daha sonra birkaç kez kendisine film teklifi geldiğini kaydeden Çiçek, teklifleri düşük ücretler sunulması nedeniyle reddettiğini söyledi.

Gürses'e benzerliğinden para kazanmaya çalışmadığını ancak bir projede yer verilecekse ücretlerin 'komik' olmaması gerektiğini aktaran Çiçek, "Dizi, film, reklam tekliflerine açığım ama öyle ucuza yok. Gittiğimde aldığım paraya değmesi lazım" diye konuştu.

Gürses'e benzediği için gurur duyduğunu vurgulayan Çiçek, sanatçının ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Müslüm Gürses öldüğünde müzikten soğudum. Keşke onun yerine ben ölseydim" dedi.