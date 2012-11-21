Müslüm Gürses'in doktoru: Sağlık durumu iyiye gidiyor, söylenenleri anlıyor

Geçirdiği by pass ameliyatı sonrasında yoğun bakımda tedavisi devam sanatçı Müslüm Gürses'in durumunun iyiye gittiği duyuruldu. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı doktor Deniz Şener, “Söylenenleri anlıyor, bize anlamlı olabilecek birtakım mesajlar verebiliyor'' dedi.

Şener, by pass ameliyatı olan Gürses’in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şener, solunum makinesine bağlı bir hasta olarak rahatsızlığını hissetmemesi için Gürses'i ''uyutmak'' zorunda olduklarını belirtti.

Gürses'in karaciğer bulgularında olumlu değişikliklerin olduğunu aktaran Şener, şunları kaydetti:

''Müslüm Gürses, daha iyi durumda. Kendisini uyutuyoruz, bilinci açık. İlaçların etkisi azaldığında kendisiyle diyalog kurabiliyoruz. Söylenenleri anlıyor, bize anlamlı olabilecek birtakım mesajlar verebiliyor. Ancak hala yoğun bakımda ve solunum aletine bağlı.

Böbrekleri için diyaliz uygulanıyor. Tedavisi bu şekilde devam ediyor. Durumu stabil. Dünden bugüne genel olarak büyük bir değişiklik yok. Her geçen gün olumlu birtakım farklılıkları gözlemliyoruz.''

Şener, Gürses'in ne zaman yoğun bakımdan çıkacağını söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekerek, sanatçının birkaç gün içinde daha iyi olacağını ve daha sonraki aşamada da yoğun bakımdan çıkmasını ümit ettiklerini ifade etti.



Enfeksiyon riski



By pass ameliyatlarının ardından bu tarz komplikasyonların görülebildiğini belirten Şener, ''Her hastada olacak diye bir beklentimiz tabii ki yok. Ancak zaman zaman bazı hastalarda görülebilen durumlar. Bununla başa çıkılabiliyor.

Vücut direnci düşen kişilerde enfeksiyon riski vardır. Önümüzdeki günlerde de hastamız için bu risk devam etmektedir. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Kültürler alınıyor. Kültürlerde şu an için üreyen herhangi bir mikrop bulunmuyor. Yani şu an bir enfeksiyon yok. Ancak vücut direnci düşmüş kişilerde, vücutta var olan mikroplar patojeni de kazanarak enfeksiyon haline dönüşebiliyor'' ifadelerini kullandı.

Şener, mevcut şartlarda Gürses'in yakınlarının yanına girmesinin mümkün olmadığını kaydetti.