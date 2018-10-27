Müslüm filminin ikinci galası Adana'da yapıldı

Damla GÖL/ ADANA, (DHA)- ARABESK müziğin efsane ismi \'Baba\' lakaplı Müslüm Gürses\'in hayatını anlatan \'Müslüm\' filminin ikinci galası, sanatçının keşfedildiği yer olan Adana\'da yapıldı.

Gala gösterimi öncesinde filmde Müslüm Gürses\'i canlandıran, başrol oyuncusu Timuçin Esen\'in yanı sıra Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Şahin Kendirci\'nin de katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Can Ulkay ve Ketche\'nin yönetmenliğinde çekilen Müslüm, Türkiye çapında binden fazla salonda vizyona girdi. Ülke genelinde vizyona girdiği tarihte Adana\'da gerçekleştirilen galaya Müslüm Gürses hayranları yoğun ilgi gösterdi.

\"BÜYÜK BİR SANATÇININ ANISINI YAŞATMAK İSTEDİK\"

Filmin oyuncuları Müslüm Gürses\'in hayatında önemli yeri olan Adana\'da sinemaseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, söyleşiye katılanlar Müslüm filminin ikinci büyük galasının Adana\'da olmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdiler. Başrol oyuncusu Timuçin Esen, \"Zor bir film oldu. Bu kadar büyük bir sanatçının anısını yaşatmak istedik. Vizyonun ilk gününde Adana\'da sizlerle birlikte, filmi seyretmek istedik\" dedi. Müslüm Gürses\'in annesini canlandıran Ayça Bingöl de, \"Adana\'nın benim için özel bir yeri var. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık film sizindir\" diye konuştu.

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