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"Müslüm filminin gelirinden Muhterem Nur'a yüzde verilsin"

"Böylesine büyük bir sanatçının eşinin sıkıntıya düşmesi içimi acıtır"

17 Kasım 2018 11:08

Şarkıcı Emre Kaya, “Müslüm” filminin yapımcısı Mustafa Uslu’ya çağrıda bulundu. Kaya “Kazancın belli bir yüzdesi, Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’a aktarılsın" dedi.

TRT Müzik’te yayınlanan “Emre Kaya Apayrı” programında bu hafta Müslüm Gürses müzikleri okundu. Kaya, yayında 5 yıl önce hayatını kaybeden Gürses’in “Tanrı İstemezse” şarkısını seslendirdi. Eseri Gürses gibi yorumlayan şarkıcı, ardından “Müslüm” filminin yapımcısı Mustafa Uslu’ya bir çağrıda bulundu:

Sıkıntıya düşmesin

"Büyük isimlerin vefatından sonra eşleri maddi sıkıntıya düşüyor. O yüzden buradan filmin yapımcısına çağrıda bulunuyorum. Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon kazanmış film. Muhterem Nur’a da bu kazancın belli bir yüzdesi aktarılır diye ümit ediyorum. Böylesine büyük bir sanatçının eşinin sıkıntıya düşmesi içimi acıtır."

 

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