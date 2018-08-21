Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti (2)

\'OLİGARŞİK ENGEL GÖRDÜK, BİR SET VAR\'

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri\'nde kurulan geçici hükümette Kalkınma Bakanlığı görevine getirilen ve 4 ay sonra bu görevinden istifa eden Müslüm Doğan, 1 Kasım 2015\'te yapılan seçimlerde, HDP\'den yeniden İzmir milletvekili seçilmişti. Doğan, partisinden istifa etmesinin gerekçelerini, \"Kurucusu olduğum partinin geldiği noktayı artık siyaseten taşıyamadım\" sözleri ile açıkladı. HDP\'nin demokratik işleyiş ve Türkiye projesini hayata geçirme çabasını çok samimi bulmadığını söyleyen Doğan, \"Biz Çankırı\'ya da gidebilmeliyiz. Trabzon\'da da rahat siyaset yapabilmeliyiz. Trabzonlunun da Çankırılının da bizi anlaması lazım. Paradigmayı pratiğe yansıtmada bir oligarşik engel gördük. Bir set var. Parti içinde oluşmuş bir oligarşik yapı var. Bu oligarşik yapı partinin demokratikleşmesi, demokratik açılımı konusunda yetersiz\" dedi.

\'SADECE KENDİ BİLDİKLERİNİ OKUYORLAR\'

24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Müslüm Doğan, HDP\'de samimi bir çizginin egemen olmadığını gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

\"Oligarşik bir engel var. Ak Parti bu sürece nasıl geldi? Hep yalanla dolanla bu sürece gelmiyor ki. Kitlelere bir şey ulaştırıyor, kendi siyasetini anlatıyor. Bugün yüzde 52 gibi bir oya ulaşıyor. O halde bizim parti politikasında, siyaset yapma tarzında bir sıkıntı var. Bunu eleştirdik. Ortak akla önem vermeliydik. Ortak akla önem vermeyen, sadece kendi bildiklerine okuyan bir yapıya karşı bizim de yapabileceğimiz çok bir şey kalmadı.\"

Doğan, farklı bir siyasi parti çatısı altında yer alıp alamayacağı sorusuna ise \"Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Toplumsal muhalefet içerisinde laik, demokratik bir Cumhuriyetin tekrar kurulması, geliştirilmesi, ülkemizin normal demokratik bir işleyişe ulaşmak için elimden gelen çabayı ortaya koyacağım\" yanıtını verdi.



Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)



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