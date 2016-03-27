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Spor

Muslera: River Plate gibi bir takımın beni istemesinden gurur duydum

Arjantinli file bekçisinin Galatasaray'la sözleşmesi 2018 yılında bitiyor

27 Mart 2016 21:27

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Arjantin takımlarından River Plate'in kendisini istediği haberlerine açıklık getiren Muslera, "River Plate gibi büyük bir takımın beni istemesinden gurur duydum. Ama Galatasaray'la sözleşmem 2018'de bitiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Arjantin basınına konuşan başarılı file bekçisinin yoluna Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in ardından Fernando Muslera'nın da sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

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