Dursun Özbek: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 28 Nisan'da oynanmasını istiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'güvenlik' gerekçesiyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının 28 Nisan'da oynanmasını istediklerini söyledi. "Teröre odak olma noktasından çıkmak istedik, o nedenle erteleme talep ettik" ifadelerini kullanan Özbek, "Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceğiz ve derbi gününe karar verilecek. Ancak biz 28 Nisan'da oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Başta Umut Bulut'un babası olmak üzere tüm vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Bütün canlara çok üzüldük. Hepimiz Umut Bulut'un babası için Kayseri'ye gittik. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüpten destek geldi."

"Derbinin önce seyircisiz oynanacağı bize iletildi. 5 bin kişi içeri alınmıştı o arada. Sonra ihbarın seviyesi arttı. Teröre odak olma noktasından çıkmak istedik. Fenerbahçe de aynı görüşü dile getirdi. Kimsenin kılına zarar gelmemesi için erteleme talep ettik."

"Taraftarlara her türlü avantajı sağlayacağız"

"Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceğiz ve derbi gününe karar verilecek. Derbi öncesi Fenerbahçe çok zorlu bir maçtan sonra derbiye gelmişti. Yine aynı şartların oluşmasını isteyeceğiz. Mesela Trabzonspor deplasmanı dönüşü. Bu tarih bizim olmazsa olmazımız. Bu yüzden maçı 28 Nisan'da oynamak istiyoruz. Ayrıca derbi maçına bilet alanlar için tüm avantajları sağlayacağız. Hem para iadesi hem de aynı biletle girmek gibi..."

"Aziz Yıldırım hakkında yorum yapmak istemiyorum"

Hakan Balta'nın dönüşü 1-2 haftayı bulabilir. Sneijder'ın da birkaç hafta sürecek tedavisi... Aziz Yıldırım'ın derbi günüyle ilgili videosunu gördüm. Tam net değil görüntüler. Yorum yapmak istemiyorum.

"UEFA'ya yanlış bilgiler sunulmuş"





UEFA süreci, herkesin bilgisi olan bir süreç. 2012-15 yılları arasında 130 milyon Euro aşmışız sınırı. UEFA'ya savunmaya gittik. Bizi dinlediler ve bunun karşılığında 1+1 men cezasının olduğu bir tebligat verdiler. Yine savunmaya gittik. Ben de savunmanın içerisindeydim.

Savunmayı yaparken, savcı bize çok enteresan bir şey söyledi. İlave süre istedik. Yeni bir yönetim olduğumuzu söyledik. Şans istedik. Bizim regülasyonlarımıza uymaz dediler. Eğer bize doğruları anlatsaydınız, size verilen süreyi uzatırdık dediler. Ben kimseyi suçlamıyorum burada. 2014'te yapılan görüşmelerde UEFA'ya yanlış bilgiler sunulmuş

"CAS'taki şansımızı yüzde 50 görüyorum"



UEFA'nın mevzuatında mağazacılık ile ilgili yazanlar belli. Biz burada hata yapmışız. Onların aksi yönde hareket etmişiz. Biz FFP'ye uyamadık. Ama en ağır cezayı vermek zorunda değiller. Bizim söylediğimiz bu. Biz yeni bir yönetimiz. Bize ek bir süre tanımalarını istedik. Her şeyi yoluna sokacağımızı söyledik. Ama kabul etmediler. Kulüpte mektupta maddeler var: 130 milyon fazla zarar ettin. Maaşları indireceğim deyip indirmedin. Bizim savunmamızda şu olacak. Eğer yeniden süre verme kuralı çıkarttıysan, bizi de etkilemesi lazım bunun. CAS'ta savunacağız. CAS'taki şansımızı yüzde 50 olarak görüyoruz. Cezanın artması söz konusu değil"

