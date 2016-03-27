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Spor

Galatasaray Başkanı: Teknik direktörümüz sezonun bitmesine yakın belli olur

"Karizmasıyla bizi sırtlayacak bir teknik adam arıyoruz"

27 Mart 2016 11:03

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak "Karizmasıyla bizi sırtlayacak bir teknik adam arıyoruz. Sezonun bitmesine yakın yeni teknik direktörümüz belli olur" dedi. Mustafa Denizli'nin ayrılmasının ardından ilk olarak Bülent Ünder ile görüştükleri dile getiren Dursun Özbek, ''İlk önce Bülent Ünder ile görüştük. Sonrasında da Bülent Korkmaz ile bir görüşmemiz oldu. İkisiyle de sezon sonuna kadar anlaşmak istedik ancak teklifimizi kabul etmediler" diye konuştu.

Şu anda görüştükleri teknik direktörler olduğunu vurgulayan Özbek "Görüştüğümüz isimler var ama isimlerini söyleyemem. 3-4 kişi var. Netleşmeden isim açıklamanın faydası yok. Yerli veya yabancı ayrımı yapmıyoruz. Karizmasıyla bizi sırtlayacak bir teknik adam arıyoruz. Sezonun bitmesine yakın yeni teknik direktörümüz belli olur" ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bu konuda hiçbir görüşmelerinin olmadığını belirten Özbek "Fatih Terim ile bu konuda hiçbir görüşmemiz olmadı. Fatih Hoca bize çok hizmetlerde bulunmuş bir isim. Bugün önemli bir görevi var. Çok sevdiğim birisi" dedi.

 

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