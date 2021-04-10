Musk'ın beyin implantı Neuralink bir maymun üzerinde denendi; şebek Pager beyniyle video oyunu oynadı

T24 Dış Haberler

Teknoloji girişimcisi ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın "beyin çipi" projesi Neuralink'in üzerinde denendiği bir maymunun beyin gücü ile video oyunu oynadığı görüldü.

Neuralink tarafından yayınlanan videoda Pager isimli bir şebeğin beyninin iki tarafında da çip takılı olduğu ve "Mind Pong" isimli bir oyun oynadığı görülüyor. Pager oyunu bir joystickle oynamayı öğrenmiş olsa da videonun ilerleyen bölümünde joystickin sisteme bağlı olmadığı görülüyor. Pager, elini aşağı yukarı oynatmayı düşünerek oyundaki raketi hareket ettiriyor.

Videodaki seslendirmeye göre Neuralink, el ve kol hareketlerini koordine eden bölümüne yerleştirilen 2 bin tel elektrot sayesinde beyinden gelen sinyalleri kaydediyor ve deşifre ediyor.

Musk, perşembe günü yaptığı paylaşımda, "İlk Neuralink ürünü sayesinde felçli bir kişi, sadece beyin gücü kullanarak bir akıllı telefonu parmaklarını kullanan bir kişiden daha hızlı kullanabilecek" yazdı.