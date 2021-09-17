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Çevre

Müsilajın ardından Marmara'da yeni tehlike: Oksijen azlığı

"Bu durum özellikle bulunduğumuz ay içinde artmış durumda"

17 Eylül 2021 10:00

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi'nde yeni tehlikeye dikkat çekerek "Çok ciddi bir oksijen azlığı var. Bu durum özellikle bulunduğumuz ay içinde artmış durumda" dedi.

Marmara Denizi'ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Marmara’da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da  kötüleşerek devam ediyor" diyerek uyardı.

"Çok ciddi oksijen azlığı var"

Marmara’da müsilajın artık gözle görülebilir derecede olmadığını belirten Yücel, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda

Denizlerde oksijenin azalması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getirebilir. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden olur.

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