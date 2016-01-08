Musiki derneği: Adele ve Ahmet Kaya'nın şarkıları arasındaki benzerlik dava açılabilecek düzeyde

Adele'in 'Million Years Ago' adlı şarkısının ezgilerini Ahmet Kaya'nın 'Acılara Tutunmak' şarkısından aldığına yönelik iddialar, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından değerlendirildi ve dava açılacak düzeyde olduğu kararlaştırıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre MSG Adele’in şarkısıyla ‘Acılara Tutunmak’ şarkısını teknik olarak karşılaştırdı. Kurul, iki şarkının benzerliğinin dava açılacak düzeyde olduğuna karar vererek bunu Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’ya bildirdi. Kaya isterse Adele’e dava açabilecek.

Gülten Kaya, iki şarkının benzerliği gündeme geldiğinde “Dünya çapında birinin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum” demişti. MSG’nin raporuyla Kaya’nın vârislerine dava yolu açıldı.