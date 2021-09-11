MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu.

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar'dan oluştu.

Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasında ise; Osman Nuri Önügören, Selim Sar, Süleyman Tarakçı, Esra Kaftancıoğlu, Muharrem Ahmet Yüksel, Yunus Kartal, Yasin Emre Ertemel, Halit Kerim, Ali Gökhan Er, Fahrettin Oylum, Ünsal Sözbir, Ömer Karatemiz, Osman Özdemir, Mücahid Yıldız, Faruk Güzeldere, Cemil Yüksekdağ, Mehmet Metin Korkmaz, Halil Köklü, Fatih Canpolat, Fatih Altunbaş, Murat Altuğ Karataş, Hüseyin Sarpkaya, Mazlum Engin Akdağ, Murat Kundak ve İsmail Somalı yer aldı.

"Bayrağı, hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız"

Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı şube yönetimlerimize, tüm üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD'a 2006 tarihinde bir nefer olarak üye olan, 4 genel başkanla çalışan, sektör kurullarında, yönetim kurullarında ve başkan vekilliği görevlerinde bulunan bir kardeşiniz olarak, tüm şubelerimizin ve yönetim kademelerimizin mutabakatı sonucunda, genel kurulumuzun da onayı ile devraldığımız bu bayrağı, inşallah hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız.

MÜSİAD bir ocaktır, bir okuldur, bir gönüllü teşekküldür ve kapısı ülkemize, halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Biz, buraya üye olurken bir nefer olarak katıldık ve zaman içerisinde tevdi edilen tüm görevleri canla başla yerine getirmeye gayret ettik. Gün geldi organizasyonlarda görev aldık, gün geldi kurullarda hizmet ettik. Ve nihayetinde yapılan istişareler sonucunda, bizimle beraber bir yönetim kurulu oluşturulması mutabakatı sağlandı. MÜSİAD'da aldığım her görev, benim ve ailem için bir şereftir. Bu şerefli ve kutsal görevim süresince, var gücümle çalışacağıma huzurlarınızda söz veriyorum."

"MÜSİAD bir fikirdir, kural ve aksiyon topluluğudur"

"MÜSİAD, kuruluş felsefesi çerçevesinde: Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak ve halkının refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vermiştir." ifadelerini kullanan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm üyelerinin emeği ile yapmış olduğu projeler, faaliyetler, yayınlamış olduğu araştırma raporları ile ülkemizin yönetimlerine her dönemde büyük katkılar sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği tüm hükümetlere, iş dünyası ile yakın çalışma içinde oldukları, bizleri destekledikleri ve teşvik ettikleri için kalbi şükranlarımı sunuyorum.

MÜSİAD bir fikirdir, kural ve aksiyon topluluğudur. MÜSİAD'ın önceliği Türkiye'dir. MÜSİAD'ın önceliği İslam dünyasıdır. MÜSİAD'ın önceliği mazlum milletlerdir, insanlığın kurtuluşudur. Bu önceliklerimiz doğrultusunda, almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşımak için heyecanımız, azim ve kararlılığımız tamdır. Seçilen yönetimimiz ve tüm üyelerimiz ile birlikte Türkiye ve tüm insanlık için eserler bırakmak adına gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun ne denli büyük olduğunun farkındayız. MÜSİAD'ı bugünlere taşıyan ruh ve heyecanla, bu sorumlulukları yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın."

Asmalı, MÜSİAD'ın bugünlere gelmesinde, çatısı altında görev yapan tüm kurucularının, yöneticilerinin ve üyelerinin payı olduğuna dikkati çekerek, "İşte bu sebepten dolayı bir kez daha, hizmetlisinden en üst yöneticisine kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vefat eden üyelerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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