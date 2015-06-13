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MÜSİAD: İlk tercihimiz AK Parti – MHP koalisyonu

MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, yazılı açıklamayla MÜSİAD'ın koalisyon tercihlerini sıraladı

MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak

13 Haziran 2015 20:28

Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, ilk tercihlerinin AKP-MHP koalisyonu olduğunu açıkladı.

MÜSİAD Genel İdare Kurulu, ülke genelindeki 86 şube başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Eskişehir'de düzenlediği olağan başkanlar toplantısında, 2015 genel seçim sonuçları sonrasında ortaya çıkan tablo değerlendirildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Aktaran’ın haberine göre, toplantının ardından yayımlanan başkanlar bildirisinde, "MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra oluşan Meclis aritmetiği, bir partiye tek başına iktidar imkanı tanımamıştır. Milletimizin verdiği bu karar, tüm siyasi partiler için bir kayıp değil, özeleştiri imkanı doğurduğundan, kazanç olarak da değerlendirilmelidir. Bugün yapılacak en doğru şey, seçim sürecinde oluşan dargınlık, kırgınlık ve suçlamaların bir kenara bırakılarak, seçmenin verdiği mesajın iyi anlaşılması ve bu meclis içinden çıkacak yeni hükümet seçeneklerinin değerlendirilmesidir. Oluşan yeni Meclis aritmetiğine göre, bir koalisyon hükümetinin kurulmasının zaruri olduğu aşikardır" ifadeleri kullanıldı.

 

Hükümet senaryoları

 

 Koalisyon senaryolarının değerlendiren Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak,  ilk tercihlerinin Ak Parti-MHP koalisyonu olduğunu söyledi. Olpak, ikinci tercihlerinin Ak Parti-CHP, üçüncü tercihlerinin ise Ak Parti-HDP koalisyonu olduğunu açıkladı. Olpak bu tercihlerin gerçekleşmemesi halinde ise erken seçime gidilmesini istediklerini kaydetti.

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