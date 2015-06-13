CHP'li Gök: Muhalefet partilerinin oluşturacağı bir koalisyon kurmak istiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, hükümetsiz kalmadan, erken seçim seçeneği ortada olmadan, ülkeyi muhalefet partilerinin oluşturacağı koalisyon hükümeti ile yönetmek arzusunda olduklarını bildirdi.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, TBMM'de 25. dönemde görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

Levent Gök, partisine, Ankara Birinci Bölge'den seçilen 5 milletvekili ile kayıt yaptırmak üzere Meclis'e geldi.

Kayıt işleminin ardından gazetecilerin, koalisyon tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Gök, CHP'nin, toplumun huzuru ve refahı açısından elinden gelen her türlü katkıyı yapacağını belirterek, "Kendi belirlediğimiz ilkeler, halka verdiğimiz taahhütler çerçevesinde, en uygun koalisyon seçeneklerini ortaya çıkarmak açısından yoğun bir çalışma dönemini hep birlikte götüreceğiz" dedi.

Bu süreçte, halka verdikleri sözlerin arkasında olacaklarını söyleyen Levent Gök, şunları söyledi:

"Halka neler vaat ettiysek, o tarz bir koalisyon çıkarmak açısından CHP son derece yapıcı bir şekilde görevini yerine getirecektir. Umuyor ve diliyorum ki muhalefette olan diğer partiler de aynı sorumlulukta davranacaklardır. Hükümetsiz kalmadan, bir erken seçim seçeneği ortada olmadan ülkeyi bir koalisyon hükümeti ile muhalefet partilerinin oluşturacağı bir koalisyon hükümeti ile yönetmek arzusundayız."

Erken seçimi düşünülmemesi gereken bir seçenek olarak nitelendiren Gök, mevcut partilerin koalisyon kurabileceğini kaydetti.

Gök, toplumu refaha huzura kavuşturmak için yola çıktıklarını, bu nedenle, verdikleri sözlerin de arkasında duracaklarını, öncelikle AK Parti dışındaki diğer muhalefet partileri ile görüşmeler yaparak, koalisyon seçeneğini toplumun huzuruna getirme zorunluluğu taşıdıklarını vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da partisinin, değerlerinden ve ilkelerinden asla ödün vermeksizin siyasetin şekillenmesinde katkı oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Levent Gök kayıt yaptırmaya kızları Irmak ve Nehir Gök ile geldi. Nazlıaka da oğlu Demir ve eşi İzzet Nazlıaka ile kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.