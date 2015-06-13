AKP'nin koalisyon için olmazsa olmazları neler?

YSK'nın seçim sonuçları açıklaması beklenirken AK Parti de koalisyon koşullarını netleştirmeye başladı. AKP'nin olmazsa olmazlarından biri, koalisyonda bakanlık dağılımının partilerin oy oranına göre yapılması. AK Parti "dönüşümlü Başbakanlık" seçeneğini de gerçekçi bulmuyor. Ayrıca vekil transferi yoluna gidilmeyecek.

7 Haziran seçimleri sonrasında istişare sürecine başlayan AKP, koalisyonkoşullarını netleştiriyor. Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, AKP’nin olmazsa olmazlarından biri, koalisyonda yer alan her partinin kabinede oy oranıyla temsil edilmesi. Seçimde 19 milyon oy alan ve yüzde 41’e yaklaşan AKP, “eşit bakanlık” formülüne sıcak bakmıyor.

Koalisyon hangi partiyle kurulacaksa, sandıktan çıkan oyun kabineye yansıtılması gerektiği tezinden hareket eden AKP; Adalet, İçişleri, Milli Eğitim gibi kritik bakanlıkların kendilerinde kalmasını istiyor ve bunu öncelikleri arasına alıyor. AKP’de “dönüşümlü Başbakanlık” gibi bir seçenek gerçekçi bulunmuyor.

Ankara'da kapalı kapılar arkasında hangi temaslar kuruluyor?

Gelecek hafta salı günü, yeni seçilen 258 milletvekili ile Meclis grubunu toplayacak olan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sonraki birkaç gün içerisinde CHP, MHP ve HDP ile görüşeceği öğrenildi. Davutoğlu’nun ikinci bir tur yapacağı, bu turda koalisyona yakın partilerle bir kez daha masaya oturacağı kaydediliyor.

4 yıl için koalisyon

Görüşmelerde Davutoğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in eşlik etmesi planlanıyor. CHP’ye “yeni Anayasa ve çözüm süreci” vurgusu ile gidilmesi planlanırken, MHP’ye ise “milli projeler ve ekonomi” mesajı ile yaklaşılması bekleniyor. Davutoğlu, görüşmelerde, “4 yıl sürecek koalisyon” hedefini koyarak, seçim hükümeti istemediğini vurgulayacak. Böylece, koalisyonun kurulma sürecinde samimiyet ortaya konulacak.

Güneş motel

Yüzde 41 oy ile TBMM’de 258 sandalyeye sahip olan AKP, güvenoyu için gerekli olan 276’ya ulaşmak için milletvekili transferini düşünmüyor. AKP kurmayları, bunu ahlaki olarak doğru bulmamasının yanı sıra Türk siyasi tarihine geçen Güneş Motel tecrübesinin tekrarlanmasından yana da değil. Başbakan Davutoğlu’nun da bu yolu kesin talimatla kapattığı öğrenildi.

Koalisyon sohbetleri

AKP’de koalisyon dönemlerinde hiç görev yapmamış milletvekilleri için de özel sohbetler başlatılacak. Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve Abdülkadir Aksu gibi isimlerin katılacağı sohbetlerde milletvekillerine koalisyon dönemi tecrübeleri aktarılacak.

Oy raporu istendi

AKP, il teşkilatlarına yazı göndererek, mevcut ve eski milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarından 7 Haziran seçimlerinde partinin neden oy kaybettiğine ilişkin görüşlerin raporlaştırılmasını istedi. Rapor için 15 Haziran’a kadar süre verildi.