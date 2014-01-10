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Sağlık

MÜSİAD: İlaç lobisi H3N2 üzerinden Sağlık Bakanlığı'na baskı yapıyor

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, 'basına ilaç yokmuş gibi lanse edilerek Sağlık Bakanlığına fiyat arttırılması için baskı yapılmaktadır' dedi

10 Ocak 2014 21:37

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, son günlerde Türkiye'de sık görülen girip virüsü "H3N2" üzerinden Sağlık Bakanlığına baskı yapıldığnı öne sürerek, dünya literatüründe ilacı bulunmayan virüslerin ilaç lobisi üzerinden yazılı ve görsel basına ilaç yokmuş gibi lanse edildiğini iddia etti.
 
 

İlaç lobisi baskı yapıyor

 
 
Sarpkaya, yaptığı yazılı açıklamada, H3N2 gibi virüslerin özgün bir tedavisinin olmadığını vurguladı. Son günlerde Türkiye'de sık görülen girip virüsü "H3N2" üzerinden ciddiye alınmayacak spekülasyonlar yapıldığını savunan Sarpkaya, "Dünya literatüründe ilacı bulunmayan virüslerin ilaç lobisi üzerinden yazılı ve görsel basına ilaç yokmuş gibi lanse edilerek Sağlık Bakanlığına fiyat arttırılması için baskı yapılmaktadır. Ekonomik anlamda pazarlık yaparak Avrupa ülkelerinin fiyatlarından ortalama ile belirlenen ilaç fiyatları spekülatif haberlerle arttırılmak istenmektedir" görüşünü dile getirdi.
 

Gribin tedavisi

 
Bu gribin özgün bir tedavisi olmadığını ifade eden Sarpkaya, şunları kaydetti: "Hastaların çoğu, 7-10 günde kendiliğinden iyileşir. Hastanın yeterli sıvı alması çok önemlidir. Yüksek ateşi olan çocuklarda (aspirin hariç) ateş düşürücü kullanılabilir. Diğer gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi H3N2 virüsüne karşı da antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotiğin tedaviye etkisi yoktur. Sadece komplikasyon gelişirse doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
 
Gribin aktif olduğu dönemde, ortalama 3-5 gün istirahat edilmesi vücudun kendisini hızlı bir şekilde toparlaması için önemlidir. Böylece hastalar hem çabuk iyileşecekler hem de virüsü daha fazla kişiye bulaştırmayacaklardır."

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