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Yaşam

Müşfik Kenter: Kendimi dilenci gibi hissediyorum!

64 yıllık sanat hayatını dolduran duayen tiyatrocu Müşfik Kenter ve 35 yıllık hayat arkadaşı tiyatrocu Kadriye Kenter, Hayatın İçinden programında Ceren Akdağ Şahin'e ko

13 Ocak 2012 02:00


T24 - 64 yıllık sanat hayatını dolduran duayen tiyatrocu Müşfik Kenter ve 35 yıllık hayat arkadaşı tiyatrocu Kadriye Kenter, Hayatın İçinden programında Ceren Akdağ Şahin'e konuk oldu.

Müşfik Kenter: Kendimi dilenci gibi hissediyorum!

Birbirlerine olan aşklarını anlatan usta sanatçılar, Kenter Tiyatrosunda yaşadıkları sıkıntıları da paylaştı. Habertürk'ün haberine göre; "Meteliğe kurşun atıyoruz" diyen Kadriye Kenter, tiyatroya sponsor aramak için çektikleri sıkıntıları şöyle anlattı:

Tiyatronun çok borcu var. Biz herkesten para istemek zorunda kalıyoruz. Sponsor bulamıyoruz. Kimse yatırım yapmak istemiyor. Dilenci gibi hissediyorum. Çok utandım ama mecburum tiyatro için para istemeye." Müşfik Kenter, tiyatroyu ayakta tutabilmek için "Kendi evimiz olmadı. Tiyatro yaptık" derken, devlet tiyatrolarının yanı sıra özel tiyatrolara da destek olunması gerektiğini ifade etti. Aşklarını ilk gün gibi yaşadıklarını anlatan Kenter çifti, hayatlarına, yaşamlarına dair ayrıntıları da paylaştı. Orhan Veli'nin şiirlerine 30 yıldır sesiyle hayat veren Müşfik Kenter "Sen benim güneş ışığımsın" dediği eşine, her akşam Ömer Hayyam'dan şiirler okuduğunu da söyledi.



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