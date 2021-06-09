Muse Contemporary Galeri'nin ilk sergisi "Kontrast" sanatseverle buluştu

Muse Contemporary Galeri, ilk sergisi "Kontrast" ile dünyaca ünlü isimlerin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul'da Levent'teki Muse Contemporary Galeri, ilk sergisi olan 'Kontrast'ı açtı. Sergide, farklı ülkelerden 19 sanatçının 42 eseri yer alıyor. Ressam Dr. Rahşan Düren, fotoğraf sanatçısı Süha Derbent ile lentiküler fotoğraf alanının önde gelen temsilcilerinden İngiliz sanatçı Jeff Robb, New Yorklu fotoğraf sanatçıları Reka Nyari ve Wayne Maser gibi isimlerin eserlerinin buluştuğu serginin küratörlüğünü ise sanat tarihçisi Sinan Polvan yapıyor.

"İzolasyon döneminin ardından herkesin istediği bir ortam bu"

Galerinin kurucusu ve direktörü Ayşe Pınar Akalın, serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun bir izolasyon döneminin ardından bence herkesin istediği bir ortam bu. Sanat zaten yüreklerimize hitap eden, her zaman bizi zenginleştiren bir olgu. O yüzden sanatseverler de buna biraz açtı diye düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 senedir bu fikir üzerinde çalışıyorum. 19 sanatçı var sergide. İlk sergimiz 'Kontrast' adlı sergi olsun istedik. Yurtdışından gelen ve ilk defa Türkiye'de eserleri sergilenen sanatçılarımız var. Onun dışında da duayen Türk sanatçılarımız ve genç kuşaktan sanatçılarımız var" şeklinde konuştu.

"Sanatseverlerle yeniden buluşabilmek çok güzel bir duygu"

Serginin dinamik olmasını istediklerini vurgulayan Akalın, "Sanatseverlerle yeniden buluşabilmek çok güzel bir duygu. Serginin dinamik olmasını istedik. Galerinin de dinamik olmasını istedik ve o yüzden Levent'te birçok iş merkezinin göbeğindeyiz aslında. Bu değişik bir kavram. Ben buraya gençlerin de gelmesini istiyorum. Burada çocuk atölyeleri yapılacak, sanatçılarla söyleşiler olacak. Bugün açtık sergiyi ve 30 Eylül'e kadar devam edecek. Sanatçılar değişmeyecek ama bu tema içinde sanat eserleri değişecek. O yüzden dinamik olacak. Mimarisi bile o şekilde yapıldı" dedi.

"Bizi izolasyondan sadece sanat kurtarır"

Kontrast'ta eseri sergilenen Ressam Dr. Rahşan Düren de "Sonuçta iki yıl sonra, yani çok uzun bir dönem bir sürü şeyden uzak kaldıktan sonra aslında tam böyle, dünyanın açılmasıyla birlikte bir sanat açılışının içinde olmak çok keyifli bir şey. Zaten bizi izolasyondan sadece sanat kurtarır diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir açılış yapmak en doğrusu. Bu serginin adı Kontrast. Kontrast olması şu açıdan önemli; Çünkü zıtlıkların içindeyiz, çarpıklıkların içindeyiz ve o yüzden güzel bir konsept. Bu bağlamda da benim eser daha çok o yokluğu ve o varlığı temsil ediyor. Siyah beyaz olması, renksiz olması, renklerin olmaması ama bir yoğunluk ve karmaşa içermesi. Aslında bu dönemi çok iyi betimliyor diye düşünüyorum. Sanata farklı bakmak gerekiyor. Çok daha derinden bakmak gerekiyor. Sanat aslında insanın kendi içinde yaratıcı bir sürece sebep oluyor. Ve ben bu bağlamda zaten soyut resmi daha çok seviyorum. Çünkü bunu bilimsel olarak da kanıtlamışlar. Soyut soyut resim zihinde emosyonel bir devinim tetikliyor. Somut resim bunu bu kadar yapamıyor. Ve o sebeple aslında belki bu dünyanın soyutluğu içinde soyut gitmek en doğrusu olandır" ifadelerini kullandı.

Kentte yeni çağdaş sanatevi olmayı amaçlayan Muse Contemporary Galeri'nin ilk sergisi Kontrast, 30 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. (DHA)