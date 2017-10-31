Musalla taşı, Ortaçağ yazıtı çıktı

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde yürütülen kültür envanteri çalışmaları sırasında Karapınar köyü mezarlığında bulunan musalla taşının, Ortaçağ’dan kalma tarihi mermer yazıt olduğu belirlendi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Uzunköprü Belediyesi’nin desteğiyle ilçenin arkeolojik kültür envanterinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Burçin Erdoğu, yüzey araştırmaları sırasında Uzunköprü’ye bağlı Karapınar Köyü’ndeki mezarlıkta bulunan musalla taşının, yazıtlı mermer parçası olduğunun belirlendiğini belirterek, yazıtlı mermer parçasının fotoğraflanıp kayıt altına alındığını ve Uzunköprü Kent Müzesi’ne naklinin yapıldığını söyledi.

Erdoğu ayrıca, “110 santimetreye 127 santimetre boyutlarında ve yaklaşık 300 kg ağırlığındaki mermer yazıtın gerekli temizleme ve restorasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemlerden sonra mermer yazıtın üzerinde bulunan yazının harflerin tek tek ortaya çıkarılması ile uzmanlar tarafından daha detaylı bilgilere ulaşılacaktır” dedi. Arkeolog Cüneyt Akgün gözetiminde incelenen yazıtın hangi döneme ve medeniyete ait olduğu yapılacak incelemeler sonucunda anlaşılacak