Müsaadenizle Büyükler'in yapımcısından Mars Cinema Group'a tepki: Filmi vizyondan çekerim!

Yapımcılar ile Güney Koreli CJ Group'a bağlı olan Mars Cinema Group arasındaki ‘promosyonlu bilet uygulaması’ tartışmasında dağıtım şirketine bir tepki de Emre Altuğ'un yer aldığı "Müsaadenizle Büyükler" filminin yapımcısı ve yönetmeni Talip Karamahmutoğlu'ndan geldi.

Karamahmutoğlu, yayınladığı basın açıklamasıyla Mars ile aralarında yapılan sözleşmeye uyulmadığı ve 4 seans gösterilmesi gereken filmlerinin 2 seans gösterildiğini belirterek, bu durumun düzeltilmemesi halinde filmini vizyondan çekeceğini açıkladı.

Karamahmutoğlu'nun "Mars, Türk sinemasıyla dalga geçmeye devam ediyor!” başlıklı açıklaması şöyle:

18/12/2018 tarihinde vizyona giren MÜSAADENİZLE BÜYÜKLER isimli filmim 120 salon ve en az 4 seans oynatılması planlanıp sözleşme yapılmasına rağmen; filmime birçok sinemada sadece sabah 10:30 ve 12:45 saatlerinde seans verilmiştir. Bunu tespit ettiğimde ise MARS dağıtım tarafı hatasını kabul ederek düzelteceklerine söz vermelerine karşın, bu tavır ertesi gün de devam etmiştir. Seans düşürüp full seans göstermiş gibi filmin gelirinden VPF (Salon gösterim ücreti) 650 $ kesinti yapacaklardır. Filmimize eşit şartlarda yarışma hakkı verilmemesi ve önceliğin Amerikan filmlerine verilmesi yerli sinemaya vurulmuş büyük bir darbedir ve bu hala devam etmektedir. Bu tavır değiştirilmediğinde filmimi vizyondan çekeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.