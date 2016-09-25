Musa Anter ödülleri sahiplerine verildi

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri töreni Diyarbakır'da, Cegerxwîn Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törenin yapıldığı salona Özgür Basın çalışmalarında yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarının olduğu poster asıldı. DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş, gazeteciler ve yazarların katıldığı törende, Barış Anneleri Meclisi, KJA, MEYA DER üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş da yer aldı. Ödül töreni Musa Anter ve ardılları olan Özgür Basın’ın mücadele dolu geçmişini anlatan sinevizyon ile başladı.

“Gerçeklerden taviz verilmez”

Törende konuşan Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanı Nevin Erdemir, her ne kadar 24 yıl geçse de Musa Anter’in kaleminin yerde kalmadığını söyledi. Her yıl ödül töreni düzenlediklerini ve bu geleneği sündürdüklerini dile getiren Erdemir, “Son bir yıldır yaşanan süreç, Kürdistan’da yaşanan savaş sonrası özgür basına yönelik yoğun saldırılar söz konusudur. Son bir yıl içerisinde gazetelere dönük saldırılar devam etmekte, onlarca gazeteci ise tutuklu bulunmaktadır. Gerçekleri yazmaktan yıldırmak üzerinden yapılan bir uygulamadır tüm bunlar. Özgür basın geleneği olarak bu gerçeklerden asla taviz vermeyiz ilkesiyle mücadele devam etmektedir” dedi.

“Ape Musa’yı saygıyla anıyoruz”

Ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, Kürt halkının direnişine Ape Musa’nın mücadelesinin ışık olduğunu ve özgür basın çalışanlarının sadece basın alanında değil yaşamın her alanında mücadele ettiğini söyledi. Ape Musa’nın da bunun büyük bir örneği olduğunu dile getiren Anlı, “Onun mücadelesi önünde saygı ile eğiliyoruz. Kürtlerin durumunu görmüştü ve şiirlerinde bahsetmişti. ‘Direnmek kalmıştı Kürtlere’ demişti. Bizde öyle bir dönemden geçiyoruz ki duyanlar Ape Musa’nın bu günler için yazdığını düşünüyor. Bu hislerimizle onu anıyoruz ve mücadelesi önünde saygı ile eğiliyoruz. Tüm çalışmalarımız umut ediyoruz ki onun çalışmalarına layık olacaktır. Şehit düşen özgür basın çalışanlarını da saygı ile anıyoruz ödül alanlar da tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra konuşan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, özgür basına yönelik yıllardır devam eden saldırılara değindi Güven, “Yıllardır biliniyor ki bu çok zahmetli bir yoldur ancak bu yoldan bir defa bile caymadılar. Ape Musa’nın ışığında ilerlemeye yemin ettiler. Sahip olduğumuz tüm hakları bedel ödeyerek aldık ve bu bedelin büyük bir kısmı da özgür basına aittir. Gidenin yerine 10 kişi hazır oldu ve hiçbir çalışmaları yarım kalmadı. Direniş alanlarında basın çalışanlarımız olmasaydı Kürdistan’da yaşananları görme şansımız olmayacaktır ve dünyaya duyuramayacaktık” ifadesinde bulundu.

Ödüller sahiplerine verildi

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Kürtçe haber ödülü, DİHA Muhabiri Azad Altay’a, Cizre’de hayatını kaybeden Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’ın annesi tarafından verildi. Ardından Türkçe haber dalında DİHA İzmir Büro Şefi Cihan Ölmez ve Cumhuriyet Diyarbakır Muhabiri Mahmut Oral’a ödülleri verildi.

Ödülünü alan Ölmez, “Bu ödül Cizre direnişinin ödülüdür. Çocukluk arkadaşım Rızgar’a, Eylem Üstün’e, Mehmet Tunç ve tüm yaşamını yitiren savaşçılara armağan ediyorum” dedi. Altay ise, “Bu yılki ödüller direniş alanlarına gitti. Ben de o alanlardan geliyorum. Gever’in selamlarını getirdim. Ape Musa özgürlüğün tohumlarını attı. O tohum şimdi yeşerdi. Şimdi saldırılara karşı yüz yüzedir bu fidanlar. Birçok arkadaşımız cezaevinde. Böyle önemli bir süreçte gerçekleri dile getiren basına hem Kürt halkının hem de demokratik çevrelerin sahip çıkması gerekiyor. Aldığım ödülü direniş alanlarında yaşamını yitirenlere ve Taybet Ana’ya armağan ediyorum” dedi.

Jin Haber Ajansı’nda (JINHA) çalışan ve Gurbetelli Ersöz ödülüne layık görülen Ferda Yılmazoğlu’ya ödülünü Barış Anneleri Meclisi üyesi Nezahat Teke verdi. Yılmazoğlu aldığı ödülünü haberini yaptığı ve yaşamını yitiren YPS Üyesi Emel Ayhan’a armağan etti. Ardından fotoğraf dalında ödüle layık görülen JINHA Muhabiri Handan Tufan adına ödülü JINHA Muhabiri Mizgin Tabu aldı.

Görüntü dalında ödüle layık görülen DİHA Muhabiri Bilal Güldem ödülünü Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’den aldı. Kısa bir konuşma yapan Güldem, ödülünü Nusaybin’de yaşamını yitiren eski gazete dağıtımcısı İlyas Türkan şahsında tüm yaşamını yitiren direnişçilere adadı.

Karikatür dalında ödül kazanan Özgür Evran, ödülünü Cumhuriyet Yazarı Ayşe Yıldırım’dan aldı. Özel jüri ödülü, Gazete Duvar yazarı Celal Başlangıç’a, Diken Yazarı Mehveş Evin tarafından verildi. Ödülünü aldıktan sonra konuşan Başlangıç, üzerinde Ape Musa’nın adını yazan ödülü almanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Onur ödülü Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a

Özgür Gazeteciler Cemiyeti Onur ödülü, Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu Üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a verildi. Ödüller, Aslı Erdoğan'ı temsilen Gazeteci Banu Güven, Necmiye Alpay'ı temsilen de Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat aldı.