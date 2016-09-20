Celal Başlangıç’a Musa Anter Onur Ödülü

Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) tarafından düzenlenen 24'üncü Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Duvar yazarı Celal Başlangıç, “Yasakların 1. yılında Sur’dan Şırnak’a / Yıkılan Kentler, Kuşatılan Hayatlar” yazı dizisiyle, “Jüri Onur Ödülü” kazandı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, ÖGC tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 1993 yılından bu yana verilen ödüller, Kürtçe ve Türkçe yazılı haber, Görüntülü haber, fotoğraf, karikatür ve Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği olmak üzere 6 dalda verildi.

“Türkçe Haber” dalında Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral “Cizre’den kalan”, Dicle Haber Ajansı muhabiri Cihan Ölmez fr, Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan “Cizîr’de 3’üncü vahşet bodrumunun tanığı Serhildan anlatıyor: Kurşuna dizdiler” haberleriyle birinciliğe layık görüldü.

Ayşe Yıldırım, Kumru Başer, Tuğrul Eryılmaz, Fatih Polat ve Hüseyin Aykol’dan oluşan Türkçe Haber Jürisi yasakların birinci yılında yaptığı dizi haber-röportajlar nedeniyle gazeteci Celal Başlangıç’a da “Jüri Onur Ödülü” verilmesine karar verdi.

“Kürtçe Haber” ödülü DİHA muhabiri

Jürisinde Fehim Işık, Ramazan Ölçen, Ertuş Bozkurt, Hatice Kamer ve Zehra Tunç’un yer aldığı “Kürtçe Haber” dalında ise ödülü, Dicle Haber Ajansı muhabiri Gökhan Altay, “Çeteyên ku li bajarên Kurdistanê birîndar dibin li Agiriyê tên dermankirin” haberiyle aldı.

Fotoğraf ödülü JİNHA muhabirine

Fotoğraf dalında ise ödüle Jin Haber Ajansı’ndan (JİNHA) Handan Tufan, İdil’de ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından çektiği “İki parça kül” adlı fotoğrafıyla layık görüldü. Fotoğraf Jürisi’nde Sebati Karakurt, Kamil Fırat, Ramazan Öztürk, Murat Sezer ve Çetin Altun yer aldı.

Karikatür ödülü Özgür Evran’a

Semra Can, Gülay Batur, Kemal Gökhan Gürses, Doğan Güzel ve Halil İncesu’nun jürisinde yer aldığı “Karikatür” dalında ise ödülü “Barış” adlı eseri ile karikatürist Özgür Evran kazandı.

“Görüntü” dalında da ödülü; “İki yıl savaştı ve ailesini çetelerden kurtardı” adlı haber görüntüsü ile Hawar Haber Ajansı’ndan (ANHA) Dicle Ehmet’in ile “Nisebîn’de anne katledildi iki çocuğu ağır yaralandı” adlı haber görüntüsü ile Dicle Haber Ajansı’ndan Bilal Güldem paylaştı.

Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği Ödülü’ne ise “Cizre’de Öz yönetim çocuk evliliğe müdahale etti” adlı haberiyle JİN Haber Ajansı’ndan (JINHA) Ferda Yılmazoğlu layık görüldü. Jüride Ayşe Düzkan, Berat Günçıkan, Burcu Karakaş, Mekiye Görenç ve Semiha Alankuş yer aldı.

Yarışma kapsamında ödüle değer bulunan bu isimlerin yanı sıra kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan 100 isim ile birlikte gazetenin tutuklu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ve Yayın Danışma Kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay da “Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Verilen ödüller 24 Eylül akşamı Diyarbakır’da Cigerxwîn Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.