Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

5 ayrı dalda düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Yarışmada Türkçe haber dalında ödülü “Ev baskınında hırsızlık yapan polis kameraya yakalandı” haberiyle KHK ile kapatılan dihaber’in muhabiri Deniz Tekin aldı.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri açıklandı.

Ödüller 21 Eylül’de Taksim Hill Otel’de düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerine verilecek.

Beş ayrı dalda gerçekleşen yarışmada Türkçe haber dalında ödülü “Ev baskınında hırsızlık yapan polis kameraya yakalandı” haberiyle KHK ile kapatılan dihaber’in muhabiri Deniz Tekin aldı.

Türkçe haber dalında ayrıca Birgün gazetesinden Erk Acarer, “ÖSO, TSK’ye ait tankı IŞİD’e verdi, Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer, “Anaokulu etkinliğinde korkunç manzara”, diken.com.tr muhabiri Rıfat Doğan, “Adalar’ın nüfusu beş kat artacak: 2B arazilerine tesis, zemin katlara dubleks izni” haberleriyle, Jüri Özel Ödülü aldı.

Kürtçe haber dalında, dihaber’den Cihan Ölmez, “Li Şirnexê skandal: Zarokê 14 sali ji girtige hêbi îşkence birine cihê operasyonê!” haberiyle ödülü kazandı.

Kadın haberciliği dalında da ödülü “Batman sustu, çocuk anlattı: Çocuklar fuhuşa zorlanıyor” haberiyle KHK ile kapatılan Gazete Sujin’den Şilan Özhan ve Şehriban Aslan aldı.

Şengal’deki saldırıda hayatını kaybetmeden önce Nujiyan Erhan tarafından hazırlanan ve daha sonra Jinda Asmen tarafından tamamlanan, “Guleya yekem a Şengalê: Jipênûse Nujiyanê, çiroke Gulê” haberi de kadın haberi kategorisinde Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Karikatür ödülünün sahibi Musa Kart

Karikatür ödülünün sahibi da Cumhuriyet davası kapsamında 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart oldu.

Fotoğraf ödülü ‘Çıplak İnfaz’ fotoğrafıyla Gök’e verildi

Fotoğraf kategorisinden ödül de Diyarbakır Newrozu’nun kutlandığı Newroz Parkı’na gelmek isterken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen “canlı bomba şüphesi” iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülen Kemal Kurkut’a ateş açıldığı sırada çektiği “Çıplak İnfaz” isimli fotoğrafla dihaber’den Abdurrahman Gök’ün oldu.Birgün gazetesinden Alican Altunbaş’ın, “Tepkisizliğe tepki” adlı eseri ile AFP foto muhabiri İlyas Akengin’in “Gözaltı” adlı fotoğraflı Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Jüride kimler yer aldı?

Yarışmanın Türkçe haber jürisinde, Ayşe Yıldırım, Fatih Polat, Faruk Eren, İbrahim Varlı, Hüseyin Aykol yer aldı.

Kürtçe haber jürisinde de gazeteciler Fehim Işık, Gülistan İke, Hatice Kamer, Semiha Alankuş, Ertuş Bozkurt yer alırken kadın haberciliği jürisinde Ayşe Düzkan, Burcu Karakaş, Mehveş Evin, Mekiye Görenç, Pınar Ural vardı.

Fotoğraf jürisinde, Bülent Kılıç, Mustafa Seven, Nazmi Belge, Ramazan Öztürk, Sebati Karakurt yer alırken, karikatür jürisinde Gülay Batur, Halil İncesu, Rıdvan Bağış, Sefer Selvi, Doğan Güzel yer aldı.