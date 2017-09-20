T24 LogoT24 Logo
Medya

Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Karikatür ödülünün sahibi Cumhuriyet davası kapsamında 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart oldu

20 Eylül 2017 13:18

5 ayrı dalda düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Yarışmada Türkçe haber dalında ödülü “Ev baskınında hırsızlık yapan polis kameraya yakalandı” haberiyle KHK ile kapatılan dihaber’in muhabiri Deniz Tekin aldı.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri açıklandı.

Ödüller 21 Eylül’de Taksim Hill Otel’de düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerine verilecek.

Beş ayrı dalda gerçekleşen yarışmada Türkçe haber dalında ödülü “Ev baskınında hırsızlık yapan polis kameraya yakalandı” haberiyle KHK ile kapatılan dihaber’in muhabiri Deniz Tekin aldı.

Türkçe haber dalında ayrıca Birgün gazetesinden Erk Acarer, “ÖSO, TSK’ye ait tankı IŞİD’e verdi, Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer, “Anaokulu etkinliğinde korkunç manzara”, diken.com.tr muhabiri Rıfat Doğan, “Adalar’ın nüfusu beş kat artacak: 2B arazilerine tesis, zemin katlara dubleks izni” haberleriyle, Jüri Özel Ödülü aldı.

Kürtçe haber dalında, dihaber’den Cihan Ölmez, “Li Şirnexê skandal: Zarokê 14 sali ji girtige hêbi îşkence birine cihê operasyonê!” haberiyle ödülü kazandı.

Kadın haberciliği dalında da ödülü “Batman sustu, çocuk anlattı: Çocuklar fuhuşa zorlanıyor” haberiyle KHK ile kapatılan Gazete Sujin’den Şilan Özhan ve Şehriban Aslan aldı.

Şengal’deki saldırıda hayatını kaybetmeden önce Nujiyan Erhan tarafından hazırlanan ve daha sonra Jinda Asmen tarafından tamamlanan, “Guleya yekem a Şengalê: Jipênûse Nujiyanê, çiroke Gulê” haberi de kadın haberi kategorisinde Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Karikatür ödülünün sahibi Musa Kart

Karikatür ödülünün sahibi da Cumhuriyet davası kapsamında 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart oldu.

Fotoğraf ödülü ‘Çıplak İnfaz’ fotoğrafıyla Gök’e verildi

Fotoğraf kategorisinden ödül de Diyarbakır Newrozu’nun kutlandığı Newroz Parkı’na gelmek isterken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen “canlı bomba şüphesi” iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülen Kemal Kurkut’a ateş açıldığı sırada çektiği “Çıplak İnfaz” isimli fotoğrafla dihaber’den Abdurrahman Gök’ün oldu.Birgün gazetesinden Alican Altunbaş’ın, “Tepkisizliğe tepki” adlı eseri ile AFP foto muhabiri İlyas Akengin’in “Gözaltı” adlı fotoğraflı Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Jüride kimler yer aldı?

Yarışmanın  Türkçe haber jürisinde, Ayşe Yıldırım, Fatih Polat, Faruk Eren, İbrahim Varlı, Hüseyin Aykol yer aldı.

Kürtçe haber jürisinde de gazeteciler Fehim Işık, Gülistan İke, Hatice Kamer, Semiha Alankuş, Ertuş Bozkurt yer alırken kadın haberciliği jürisinde Ayşe Düzkan, Burcu Karakaş, Mehveş Evin, Mekiye Görenç, Pınar Ural vardı.

Fotoğraf jürisinde, Bülent Kılıç, Mustafa Seven, Nazmi Belge, Ramazan Öztürk, Sebati Karakurt yer alırken, karikatür jürisinde Gülay Batur, Halil İncesu, Rıdvan Bağış, Sefer Selvi, Doğan Güzel yer aldı.

 

 

ETİKETLER

Musa AnterGazetecilik Ödüllerisahip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24