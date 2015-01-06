Musa Anter davası Ankara'ya alındı

Yazar Musa Anter'in öldürülmesi, Orhan Miroğlu'nun ise yaralanmasına ilişkin Hamit Yıldırım, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım, hakkında yakalama kararı bulunan Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) ile emekli Albay Savaş Gevrekçi'nin yargılandığı dava Yargıtay tarafından Ankara 'ya nakledildi.

Felat Bozarslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tutuksuz sanıklarından emekli Albay Savaş Gevrekçi, geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir ile nakledilmesini istemişti. Bunun üzerine mahkeme taleple ilgili nakil kararı vermek üzere dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı'nın karar vermek üzere dosyayı gönderdiği Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Musa Anter cinayeti davasının Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Fevzi Yıldırım imzası ile Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, "Sanıklar Savaş Gevrekçi, Hamit Yıldırım, Aziz Turan ve Mahmut Yıldırım haklarında taammüden öldürme, halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik suçlarından Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/121 esas sayılı kamu davasının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 19/2 maddesi uyarınca Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakline, Yargıtay 5'nci Ceza Dairesinin 31/12/2014 tarih 2014/12413 Esas, 2014/13387 karar sayılı ilamı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapisleri isteniyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Hamit Yıldırım, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım, Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) ve Savaş Gevrekçi, hakkında, 'Taammüden adam öldürmekten' ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvikten' de 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.