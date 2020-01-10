“Tarafımıza iletilen bilgiler doğrultusunda menenjit hastalığından kaynaklı biri 4, diğeri 13 yaşında olmak üzere iki çocuğun yaşamını yitirdiği iddia edilmektedir” diyen Işık, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen, idareci ve personellere menenjit konusunda velilerin tedirgin edilmemesi konusunda uyarılar yapıldığı haberlerini de hatırlattı.

Muş’ta bugün havalar iyi olmasına rağmen, okulların tatil edildiğine de dikkat çeken Işık, “Muş’ta; baş ağrısı, yüksek ateş, boyun tutulması, mide bulantısı, zihin bulanıklığı, havale, titreme, hızlı soluk alıp verme, eklem ve kas ağrıları gibi belirtileri ile kendini gösteren ve salgın düzeyinde çok sayıda yurttaşımızı etkileyen söz konusu hastalık nedir?” diye sordu.

"İki çocuğun öldüğü doğru mu?"

Bu hastalığın tespiti ve önlenmesi konusunda hangi çalışmaların yapıldığını soran Işık, iki çocuğun menenjitten yaşamını yitirdiği iddiasının doğru olup olmadığının açıklanmasını istedi. Işık, 2010-2019 yılları arasında menenjit teşhisi konulmuş hasta sayısı ve yine bu yıllarda menenjit aşısı yaptıranların sayısının da açıklanmasını istedi.

"Acil önlem planı var mı?"

Işık, ayrıca “Menenjit salgını ile ilgili bu yıl içerisinde aldığınız önlemler nelerdir? Bakanlığınızın menenjit salgınının daha da büyümesi halinde hayata geçireceği bir acil önlem planı var mıdır?” diye sordu.

Valilik ne demişti?

Muş Valiliği, daha önce yaptığı açıklamada, menenjit salgını iddialarını yalanlamış ve “mevsimsel grip” salgını olduğunu belirtmişti.