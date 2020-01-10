Muş Valiliği, "buzlanma" beklentisiyle okulları tatil etti; eski HDP'li vekil, "Bahar havası var, kararın grip salgını nedeniyle verildiğini düşünüyorum" dedi

Muş’un merkezinde ve köylerinde yaşanan grip salgını nedeniyle devlet ve özel hastaneler hastalarla dolup taşarken, hastanelerde yatacak yer kalmadığı öğrenildi. Hastalıktan dolayı bazı ölümlerin yaşandığı iddiası hastanelere başvuru sayısını arttırdı. Söz konusu ölümler henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, Valilik "buzlanma ve don" beklentisini gerekçe göstererek okulları tatil etti. Ancak eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, "Bugün Muş’ta bahar havası var. Don ve soğuk tehlikesi yoktur. Bu tatil kararının salgın hastalık nedeniyle verildiğini düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, valiliğin açıklamasında okulların tatil edilme gerekçesi "buzlanma ve don beklentisi" olarak açıklandı. Valilik kararında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş’ta bulunan eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, dün gece sosyal medya hesabından, “Bugün Muş’a geldim ve her ev bir revire dönüşmüş. Ciddi bir salgın var. Hastaneler hastalara yetişemiyor. Salgından dolayı yarın okullar tatil. Hayatını kaybeden cocuklar var. Sağlık Bakanlığı acilen bu yoksul-yoksun şehirle ilgilenmelidir” mesajını paylaştı.

Tarafsız Haber Ajansı'nın sorusu üzerine valiliğin okulların tatil edilmesi kararını değerlendiren Sakık, “Bugün Muş’ta bahar havası var. Don ve soğuk tehlikesi yoktur. Bu tatil kararının salgın hastalık nedeniyle verildiğini düşünüyorum. Muş’taki her ev ve hastaneler hastalarla dolup taşmış. Muş zaten sağlık konusunda dezavantajlı bir kent. Yatak kapasitesi az, doktor yok. Ölüm iddiaları var, ama bunları teyit için yetkililere ulaşmak çok zor” dedi.

Muş’ta görev yapan ve adını vermek istemeyen bir doktor da, her yıl olduğu gibi kentte üst solunum yolları şikâyeti ile ciddi bir hasta artışı olduğunu ifade ederek, “Bütün Türkiye’de olduğu gibi burada da bir salgın söz konusu. Ancak, bu yıl bu oran daha fazla arttı. Salgın nedeniyle bazı ölümlerin yaşandığı iddia ediliyor ancak bu şu ana kadar tespit edilmiş bir durum değil. Ama hem devlet, hem de özel hastanede yatacak yer kalmamış” şeklinde konuştu.