Muş Barosu Başkanı Karaçelik'ten 15 baroyu hedef gösteren Yeni Şafak'a: Sizden korkan sizin gibi olsun

Muş Barosu Başkanı, Avukat Kadir Karaçelik, Afyon'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kürt işçilerin, “Siz teröristsiniz, burada Kürtçe konuşuyorsunuz” denerek saldırıya uğramasını kınayan bir açıklama yapan 15 baroyu hedef alan Yeni Şafak gazetesine yönelik olarak, “Bizleri kriminalize etmeye çalışan, hedef gösteren, bizlere karşı linç psikolojisinin temellerini atmaya çalışan manşet sahiplerine cevabım şudur; sizden korkan sizin gibi olsun” dedi.

Yeni Şafak gazetesi, 23 Temmuz 2021 tarihinde “Kandil’in Baronları” manşeti ile 15 baroyu hedef almıştı. Ardından İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu 48 baro, "Irkçı saldırıları kınıyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef gösterilen 15 baroya destek açıklaması yapmıştı.

TIKLAYIN - 48 barodan hedef gösterilen 15 baroya destek: Barolarımızın yanındayız

Destek açıklamasına imza atan baro başkanlarından Karaçelik Gazete Duvar’da yayımlanan yazısında, Yeni Şafak’ın söz konusu saldırıyı 19-20-21 Temmuz tarihlerinde haberleştirmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Her olayı haber yapma/yapmama mevzusunda serbestlik meselesini (basın ilkeleri gereği böyle bir mecburiyet olup olmadığını) konunun uzmanı olan emekçi gazetecilere bırakmam gerektiğini düşünüyorum. Ama böyle bir hakkın var olduğunu düşünsek bile, merkezi ve dayanağı bu olaylar olan bir açıklama üzerinden atılan tehlikeli manşet, bunu sorma hakkımızı beraberinde getirmektedir. Gazetecilik titizliğiyle olayları araştırıp haber konusu yapmadan, bilançosu ölüm ve yaralama olan olaylara haber değeri vermeden bu olaylara dayanak açıklamaya ve sahiplerine mesnetsizce itibar suikastı yapma hakkınız var mıdır?

Yurttaşların haber alma hakkı çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme faaliyetini gerçekleştirdiğini iddia eden bu yayın organının meselede ne kadar samimi ve tutarlı olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum.”

"Gazetecilik ahlakı ve sorumluluğu bu kadar mı çukura düştü?”

“Gazetecilik ahlakı ve sorumluluğu bu kadar mı çukura düştü?” diye soran Karaçelik, devamın şunları kaydetti:

“Nefret saldırıları karşısında ölü taklidi yapmanızı anlıyoruz ama tetikçilik yapmanızı anlamayız ve kabullenmeyiz. Müsterih olun, hak savunucuları da nefret saldırısı failleri de mesajınızı almış bulunmakta. Bahse konu yayın organı, bir haksızlığa hukuksuzluğa maruz kaldığında adaletin savunucusu olan baroların, kendilerinin haklarını da dile getireceklerinden şüpheleri olmasın.

Bizleri kriminalize etmeye çalışan, hedef gösteren, sindirmeyi hayal eden, bizlere karşı linç psikolojisinin temellerini atmaya çalışan bu manşet sahiplerine cevabım şudur; sizden korkan sizin gibi olsun, haksızlığa boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz, mağduru ve mazlumu savunmaya devam edeceğiz.”