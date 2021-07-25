48 barodan hedef gösterilen 15 baroya destek: Barolarımızın yanındayız

İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu 48 baro, "Irkçı saldırıları kınıyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef gösterilen 15 baroya destek açıklaması yaptı. Açıklamada, “Baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor, yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı ve açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz” denildi.
Kürt vatandaşlara yönelik saldırıların ardından 15 baro 21 Temmuz'da “Irkçı Saldırıları Kınıyoruz” başlıklı ortak açıklama yaptı. Yeni Şafak gazetesi ise 23 Temmuz'da "Kandil'in Baronları" başlığı ile baroları hedef aldı. Bunun üzerine 48 baro ortak açıklama yaparak “Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir” ifadesini kullandı.
ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 48 baronun ortak açıklaması şöyle:
“15 baromuz tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ‘Irkçı Saldırıları Kınıyoruz’ başlıklı ortak açıklama ile nefret söylemi ve ayrımcı dile son verilerek bu tür saldırılara karşı etkin soruşturma yürütülmesi talep edilmiştir.
Baroların eleştirdiği ayrımcı dil ve nefret söylemi bu kez 23 Temmuz 2021 tarihinde bir gazetenin provokasyonunda kendini göstermiştir. Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir. Bu durum, kişi ve kurumların iftiralarla hedef haline getirilmesindeki cüretin yazıya dökülmüş halidir.
Ancak bu yazıyı yazanlar unutmasınlar ki; hukuk kurumları olan barolar hiçbir gözdağına boyun eğmeyecek, gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmeyecektir.
Bu ve benzer üslup ve yöntemlerle halkın haber alma hakkını istismar ederek baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor, yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı ve açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz.”
Açıklamaya imza atan baro başkanları şöyle:
Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu
Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın
Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay
Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses
Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü
Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül
Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner Aydın
Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren
Edirne Barosu Başkanı Av. Tacettin Sivrikaya
Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı
Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül
Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt
Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir
Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir
Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han
Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir
Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun
Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik
Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İzol
Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz
Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci
Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar
Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol
Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu
Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç