Mursi'nin Dışişleri Danışmanı: Bunlar son satırlarım olabilir

Çeviri:Varsan Çekiç

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Dışişleri danışmanı Esam El-Haddad'ın Facebook sayfasından "Bu iletinin sayfada paylaşacağım son satırlar olabileceğinin farkındayım" diye yazarak gelinen son durum hakkında, "Mısır ve tarihi kesinlik hatırına, neler olduğunu gerçek ismi ile çağıralım: Askeri darbe" dedi. İngiliz The Guardian gazetesi yazıya, internet sitelerinde bulunan Mısır Krizi canlı akışında yer verdi.

Bu çağda sayıca çok olan halk gücüne karşı, hiç bir askeri darbenin kan dökmeden zafere ulaşamayacağını yazan Haddad, "Şiddet ordudan, polisden ya da kiralanan paralı askerlerden gelecek. Her şekilde kaydadeğer kan dökümü gerçekleşecek. Ve mesaj Müslüman Dünyasında yüksek ve net şekilde yankılanacak: demokrasi Müslümanlar için değildir" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Mursi'nin muhalefete Ocak ayından beri çağrıda bulunduğunu açıklayan Haddad,"Muhalefet seçim sandığına geri dönmeyi gerektiren bütün seçenekleri geri çevirdi" diye belirtti.

Essam El-Haddad'ın, Mısır Cumhurbaşkanlığı Dış ilişkiler Danışmanlığı'nın resmi Facebook sayfasında paylaştığı ileti şöyle:

"Bu satırları yazarken, bu sayfa üzerinden ileteceğim son satırlar olabileceğinin tamamen farkındayım.

Mısır ve tarihi kesinlik hatırına, neler olduğunu gerçek ismi ile çağıralım: Askeri darbe

Mısır'ı 30 yıl boyunca boğan ve sömüren diktatörlüğe karşı başlayan halk devrimin üzerinden 2 buçuk yıl geçti.

Devrim umut hissini yeniledi ve Mısırlıların, her insanın doğuştan hakkı olan şerefi, kendileri için sahip çıkabilecekleri bir geleceğin hayalini alevlendirdi.

25 Ocak'ta Tahrir Meydan'ında bekledim. Çocuklarım Kahire ve İskenderiye'deki protestolarda bekledi. Biz bu devrime kendimizi kurban etmek için hazır bekledik. Bunu yaptık, bir elitler devrimine destek vermedik. Ve biz şartlı bir demokrasiye de destek vermedik. Biz basit bir fikir için bekledik: özgürlük verilmesi, biz Mısırlılar bizi yükseltecek ve ülke için kurulan bütün farklı hayaller içinden seçim yapabilecek kurumlar kurabiliriz. Bu fikri bize başka hiçbir katılımcının genişletmeye gönüllü olmadığını hızlıca keşfettik.

Son 30 ayda İkvan'ın herkesi hariç dışarda tuttuğunu çok duydunuz. Bugün sizi tam tersine inandırmaya çalışmayacağım. Belki bir gün gelir, dürüst akademisyenler kayıtları araştıracak cesareti bulur.

Bugün bir tek şey önemli. Bugün ve bu çağda büyük sayıda halk gücü ile karşı karşıya kalan hiçbir askeri darbe kaydadeğer kan dökmeden başarılı olamaz. Aranızdan kim bu suçu yüklenmeye hazır?

Mısır medyasının Ocak 2011'den beri yapılan her şiddet hareketini İkhvan'ın üstüne yıkmaya çalıştığının farkındayım. Buna inanmanın cezbedici olduğundan eminim. Ancak kolay olmayacaktır.

Mısır'da hala demokratik seçim haklarına inanan insanlar var. Binlercesi demokrasiye ve Cumhurbaşkanlığı'na desteğini göstermek için toplandı. Ve bu saldırı başladığında kaçmayacaklar. Onları geri çekmek için şiddet uygulanmak zorunda. Şiddet ordudan, polisden ya da kiralanan paralı askerlerden gelecek. Her şekilde kaydadeğer kan dökümü gerçekleşecek. Ve mesaj Müslüman Dünyasında yüksek ve net şekilde yankılanacak: demokrasi Müslümanlar için değildir.

Mısır'da ve dünyada göstericilerin sayısı yüzünden, erken cumhurbaşkanlığı seçim çağrılarını ve şikayetlerinin geçerliliğini haklı çıkarmaya devam edecek insanlar var.

Açıkça belirteyim. Protestocular Mısırlıların geniş bir bölümünü kapsıyor ve içten, geçerli şikayetleri var. Cumhurbaşkanı Mursi'nin uygunluğu düşük.

Yine açıkça belirteyim. Ocak'tan beri ve yine son haftalarda Cumhurbaşkanı ulusal dialog çağrısında bulundu. Aynı tekrarlıkta, muhalefet katılmayı reddetti. Mısır'ın liberalleri denilenler ise, askeri Mısır hükümetinin muhafızı olduğu söylemini arttırdı. Muhalefet seçim sandığına geri dönmeyi gerektiren bütün seçenekleri geri çevirdi.

Geçen yıl haklar ve özgürlükler hakkında yaptığımız her reform, bazılarının hırslarına yetişemediği ya da diğer kültürlerdeki formlarına sadık kalmadığı için, yabancı hükümetler, yabancı medya ve hak grupları tarafından ağır cezalandırıldı. Hepsinin yaklaşan askeri darbeye karşı sessizliği ikiyüzlülüktür ve bu ikiyüzlülük geniş sayıda Mısırlılar, Araplar ve Müslümanlarda unutulmayacaktır.

Son aylarda çok kişi, bize demokrasinin seçim sandığından fazla olduğu hakkında ders vermeye kendisini uygun gördü. Bu doğru olabilir. Ancak kesin gerçek şu ki, seçim sandığı olmadan demokrasinin olmadığıdır."

Mutabakat hükümeti önerisi

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ordunun siyasi taraflara verdiği "diyalog" süresinin dolmasına az bir zaman kala dün halka hitaben yaptığı konuşmada önerdiği "milli mutabakat hükümeti kurulabilir" önerisini yinelemişti.

Tankların meydanlarda olduğu dakikalarda Mursi, "Askeri darbeye barışçıl yollarla direnin" çağrısı yapmıştı.