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Yaşam
Deutsche Welle

Murdoch'tan dev teklif

Milyarder işadamı Rupert Murdoch, dünyanın önde gelen medya şirketlerinden Time Warner'ı bünyesine katmak için harekete geçti. İlk teklifi reddedilen Murdoch, işin peşini bırakmayacağını duyurdu.

17 Temmuz 2014 15:31


Rupert Murdoch'a ait 21st Century Fox grubu, Time Warner holdingi satın almak için geçen ay 80 milyar dolar teklif ettiğini açıkladı. Time Warner teklifi doğruladı. Açıklamada, "Finans ve hukuk danışmanlarıyla birlikte değerlendirmelerde bulunan Time Warner yönetim kurulu, teklifin holding ve hissedarların çıkarına olmadığına karar vermiştir" denildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), yakın çevresine dayandırdığı haberinde, "Murdoch'ın ilk teklifin reddedilmesine aldırmadığını, her ne pahasına olursa olsun Time Warner'ı satın almakta kararlı olduğunu" bildirdi.

Uzmanlara göre Rupert Murdoch'ın hedefine varması durumunda ortaya muazzam büyüklükte bir medya grubu çıkacak. Fox Grubu, TNT ve paralı TV kanalı HBO'nun yanı sıra Hollywood'un yapım şirketleri 20th Century Fox ve Warner Bros da yeni medya grubunun bünyesinde yer alacak. Murdoch'a ait Kanal Fox News'un rakibi, Time Warner bünyesindeki CNN ise birleşme durumunda elden çıkarılacak.

'Birleşme sinerji yaratır'

Murdoch, News Corporation isimli medya grubunu geçen yıl ikiye ayırmıştı. Kârdaki film ve TV şirketleri 21st Century Fox çatısı altında toplanırken, gazete ve yayıncılık faaliyetinde bulunan zarardaki bir kısım şirketler elden çıkarılmıştı. Murdoch, İngiltere ve Avustralya'da birçok gazetenin yanı sıra ABD'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal'ın da sahibi. Murdoch, Almanya'da yayın yapan paralı TV Sky Deutschland'ın da büyük hissedarı konumunda.

Yatırım bankası RBC Capital Markets'ten David Bank, 21st Century Fox ve Time Warner'in birleşmesinin sinerji yaratabileceğini söyledi. Uzman David Bank, birleşme sonrası birçok alanda tasarruf yolunun açılmakla kalmayacağını, spor ve film haklarında rakipler karşısında daha güçlü bir pozisyona kavuşulacağına dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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