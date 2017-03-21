Muratpaşa Öykü Ödülleri, sahiplerini buldu

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen ‘Muratpaşa Öykü Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Geçen yıl Füruzan'a verilen Onur Ödülü'ne, bu yıl Zülfü Livaneli layık görüldü. Belma Fırat "Kuyuda" adlı eseri ile, Kamil Erdem de "Şu Yağmur Bir Yağsa" ile ödüllerin sahibi oldu.

Seçici kurulda şu isimler yer aldı:

Feyza Hepçilingirler, Aysu Erden, Ayşegül Tözeren, Faruk Duman, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve geçen yılın ödül sahibi Hasan Özkılıç.

Ödüller 24 Mart Cuma, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kurul, Belma Fırat’a ödülün “ötekileştirilenlerin hikayelerini ötekinin dilini bozmadan, edebi estetik içinde aktarabilmesi, başka kadınların öykülerini yazarak Türkiye öykücülüğünde yeni kılcal damarlar oluşturması” nedeniyle verildiğini belirtti.

Kamil Erdem'e verilen ödülün gerekçesi olarak da “yaşamın içinden hikayeleri canlı anlatımı ve özenli dil kullanımı ile öykü türüne taşıyabilmesi ve edebi estetikten ödün vermeden hakikatle yüzleşmenin, iç hesaplaşmanın hikayelerini aktarabilmesi" gösterildi.

Onur konuğu Livaneli

Geçtiğimiz kasım ayında 50’nci sanat yılında kutlayan Zülfü Livaneli’ye, Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülü “bir kuşaktan bir kuşağa uzanan 300’ün üzerinde bestesi, 40 dilde yayımlanan romanları, dünyada barış ve demokrasinin kökleşmesi, gelişmesi için verdiği mücadeleler” nedeniyle değer görüldü.

Ödül, Livaneli’ye 25 Mart Cumartesi adına düzenlenecek gecede sunulacak. Antalya Edebiyat Günleri 23 – 25 Mart arasında gerçekleşecek