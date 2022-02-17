Murathan Mungan ve Nilüfer Erdem anlatıyor: Büyürken adalet duygumuz nasıl şekilleniyor?

Anadolu Kültür’ün ilk podcast projesi Adalet Atlası’nın 2. sezonu bugün yayına başladı. “Büyürken adalet” başlıklı açılış bölümünde şair yazar Murathan Mungan ve psikanalist yazar Nilüfer Erdem, masallardan yola çıkarak büyürken adalet duygusunun nasıl şekillendiğini sorguladı.

Oyuncu Tülin Özen’in Hans Christian Andersen’in Kırmızı Pabuçlar masalını seslendirdiği bölümde tartışılan bazı sorular şöyle:

Masallarda adalet nasıl bir matematikle kuruluyor? Bu metinler, günümüz ahlakına nasıl çevriliyor? Çocukluktan aklımızda kalan metinler neden çoğu zaman adalete ilişkin kırılma anları içeriyor? Yokluk, adalet duygusunu nasıl şekillendiriyor? Çocukların kendi kötülükleri onları nasıl büyütüyor?

Hazal Özvarış’ın moderatörlüğündeki sohbeti dinlemek için:

Adalet Atlası nedir?

Adalet Atlası, farklı alanlarda yaşanan güncel hak ihlallerinden yola çıkan ama adaleti hukukla sınırlamayan bir podcast serisi. Serinin 2020-2021’de yayınlanan 15 bölümlük ilk sezonunda müzikten adli tıbba, yapay zekadan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuldu. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, Hazal Özvarış moderatörlüğünde soruları yanıtlarken adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğimize, Orta Çağ’da yargılanan hayvanlara, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine, iktisadi eşitsizliklerin video oyunlarındaki temsiline ve daha pek çok konuya değindi. Serinin, yeni sezonunda adalete ilişkin henüz konuşmadığımız temalar yeni konuklarla birlikte ele alınıyor. Yine 15 bölümden oluşacak yeni sezonda, büyürken yaşanan ahlak gelişiminden yetişkinlerin çocukların özerkliğini nasıl yok sayabildiğine, devlet suçlarını ispat etmekten mülkiyet hakkı ihlallerine kadar pek çok konuya değiniliyor. Oyuncuların, konulara dair okuma parçaları seslendirdiği bölümlerde, bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakılıyor ve adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet anlayışı devrettiğimiz sorgulanıyor.

Neden podcast, neden bu bölümler?

Anadolu Kültür, üniversitelerin kapatıldığı, ifade özgürlüğünün çeşitli yollarla sınırlandırıldığı günümüzde adaleti en baştan düşünmeye ihtiyaç duyanlara ulaşabilmek için araç olarak podcasti seçti.

Pandemi dönemine denk gelişiyle, çoğu çevrimiçi yapılan sohbetlerde hangi konuların ele alınacağını Danışma Kurulu belirledi. Kurulda, psikososyal çalışmalar ve film sosyolojisi alanlarında çalışan akademisyen Umut Tümay Arslan, hukuk sosyolojisi, insan hakları ve devlet kuramı çalışan hukukçu Kasım Akbaş, Altyazı Fasikül: Özgür Sinema projesinin yürütücüsü sinema yazarı Senem Aytaç, geçmişle yüzleşmenin yanı sıra nörobilim ile adalet ilişkisini araştıran hukukçu Ozan Erözden, feminist hukuk teorisi ve Nazi dönemi hukuk uygulamalarını çalışan hukukçu Ceren Akçabay ve Osmanlı edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat alanında çalışan akademisyen Mehmet Fatih Uslu yer aldı.

Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?

17 Şubat 2022 itibariyle, her perşembe yeni bir bölüm tüm podcast mecralarında yayında olacak. Spotify ve Apple gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, YouTube ve Anadolu Kültür’ün internet sitesinden içeriğe ulaşabilecek. Bölümlere dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, konukların konuya dair önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter, Instagram) paylaşılacak.