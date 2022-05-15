Murathan Mungan: Sözlerini yazdığım şarkıların reklam jingle'ı olmasına izin vermeyeceğim

Yazar Murathan Mungan, sosyal medya hesabından reklamcılara tepki gösterdi. Sözlerini yazdığı şarkıların reklam jingle'ı olmasına izin vermeyeceğini belirten Mungan, "Bu kararım benim için bir ilke konusu, bir fiyat meselesi değil" dedi.

Mungan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hemen her ay sözlerini yazdığım bir şarkıya reklam jingle'ı teklifi geliyor. Burası dahil pek çok mecrada yaşadığım sürece buna izin vermeyeceğimi duyurdum. Bu kararım benim için bir ilke konusu, bir fiyat meselesi değil. Reklamcılardan kararıma saygı bekliyorum."