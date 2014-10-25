Murathan Mungan: Kobanê daha iyi bir dünyanın hayalini sunuyor

IŞİD saldırısı altındaki Kobanê’ye bir destek de edebiyatçılardan geldi. Şair ve yazarların da aralarında bulunduğu 42 edebiyatçı, savaşın şiddetlendiği Kobanê’den gelerek Suruç’taki çadır kentlere yerleşen Kobanêlileri ziyaret etti. Sınırda konuşan Murathan Mungan, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için Kobanê’nin tüm insanlığa bir hayal sunduğunu söyledi.

DİHA’da yer alan habere göre, Kobanê sınırında ‘Koridoru Aç Türkiye’ sloganıyla bir araya gelen bir grup edebiyatçı, ‘Kobanê için barış zinciri’ oluşturdu. Yüzlerini Kobanê’ye dönerek konuşan yazar-şair Murathan Mungan, “Kobanê bizim için sadece bir toprak parçası değildir. Tüm direnen halkların anavatanıdır. Bu direniş dünyaya bir şey öğretmiştir. Üç yanı kuşatılmış olan yardım alabilecek tek yanı da kilitlenmiş olan bir yerde de insanlık onuru adına mücadele verilebilir. Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için Kobanê bize bir hayal sunuyor. Her kesimden insanın kendini içinde bulabileceği bir yönetim biçimiyle geliyor. Emperyal güçlerin satranç tahtasında piyon olmuş Ortadoğu halklarına sadece bir direniş değil aynı zamanda ir yaşam modeli sunuyor. Biz bu modelin hayalini gören insanlar olarak buradayız” dedi.

‘Kobanê’deki tarihin romanı, şiiri ve şarkıları yazılacaktır’

Mungan’ın ardından söz alan Kürt Yazarlar Derneği Eşbaşkanı Mehmet Yılmaz, “Bugün Kürtler ve Türkler kardeştir” diyenlere inanmadıklarını ifade etti. Yılmaz, kardeşlerinin kimler olduğunu iyi bildiklerini söyleyerek, “PKK ve IŞİD bizim için aynıdır” diyenlerin kardeşleri olmadığına işaret etti. Aksine bunların “ikiyüzlü” olduğunu dile getiren Yılmaz, “Asıl kim Kürtlerin kardeşi biliyor musunuz? Hakan Çelik, Nejat Ağırnaslı’dır. Bugün direnen kahramanlar yeni bir tarih yazıyor. Bu tarihin romanı, şiirleri ve şarkıları yazılacaktır” diye konuştu.

‘Kobanê’deki kahramanların sesi olun’

Kısa bir konuşma yapan Kobanê Kantonu Halk Meclisi Üyesi Faize Abdi ise, direnişe destek vermek amacıyla sınır hattına gelen yazarlara teşekkür ederek, yazarlardan Kobanê’deki direnişi tüm dünyaya duyurmalarını ve Kobanê’deki yiğitlerin sesi olmalarını istedi.

‘Koridor için tüm kanallar açılsın’

Daha sonra konuşan yazar Şehmuz Diken de, şunları kaydetti: “Doğal olmayan sınırların öte yakasında duran Kobanê bu halkın mangal yürekli yiğit evlatlarına kurşun sıkılıyor. Bize düşen kurşun sıkanlara karşı, namluya tetik düşürenlere ve baş koyanlara destek olmalıyız. Onlara koridor açılması için bütün kanalların açılmasını talep ediyoruz.”



Konuşmaların ardından heyette bulunan her yazar ve şair Kobanê direnişine ilişkin birer cümleyle duyguların dile getirerek, bu cümleleri bulundukları her alanda daha da büyüterek ifade edeceklerini belirtti.



Daha sonra “Koridoru Aç Türkiye” sloganı etrafında toplanan yazarlar ve direniş nöbetindeki yüzlerce yurttaş, “Kobanê için barış zinciri” oluşturdu.